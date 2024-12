Csak az áthúzódó NER-es munkák tartják életben az építőipart

Molnár Dániel , a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője az egyéb építmények körében a vártnál lassabb gazdasági növekedés miatt beszűkülő költségvetési mozgástér nyomán elhalasztott beruházások negatív hatását emelte ki, de szerinte az uniós források körüli viták miatt visszatartott források is visszafogják a szegmens teljesítményét. Az építőipar fellendüléséhez mindenképpen szükség van a gazdasági kilátások javulására, ez jelentős mértékben függ a külső kereslet alakulásától.

A money.hu szakértője most összegyűjtötte, milyen támogatásokra számíthatnak 2025-ben a 35 év alatti fiatalok, ha első lakásukat szeretnék megvásárolni.

Kapcsolódó cikk Könnyebb lesz 2025-ben első lakáshoz jutni? A money.hu szakértője most összegyűjtötte, milyen támogatásokra számíthatnak 2025-ben a 35 év alatti fiatalok, ha első lakásukat szeretnék megvásárolni.

Sovány vigasz itthon, hogy idén az új lakások építése Európa legtöbb fejlett országában jelentősen visszaesett amiatt, hogy magasak az ingatlanárak, a hitelkamatok és az építési költségek. Kontinensünkön a lakásfelújítási piac viszont idén és jövőre is csökkenésre számíthat. 2026-tól ugyanakkor a teljes lakásépítésre javulást prognosztizál a 19 országot, köztük Magyarországot tömörítő Euroconstruct szakmai szervezet a demográfiai tényezők, a gazdasági feltételek és a kedvezőbb lakásfelújítási támogatások hatására.

Juhász Attila , az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségén (ÉVOSZ) belül működő Építőanyag- kereskedelmi Tagozatának elnöke, az Újház Zrt. vezetője szerint további probléma, hogy az építésre és bővítésre, illetve a felújításra és korszerűsítésre megítélt hitelek sem nagyon mozdultak el a mélypontról. Az előbbiekre októberben megítélt 8 milliárd forint jócskán elmarad a 2022 tavaszi 20 milliárdot meghaladó értékektől, a felújítási és korszerűsítési hitelek 4 milliárdos összege pedig nominálisan is csak negyede a csúcsidőszaki havi 12-13 milliárdnak.

Az építőipari cégeket kifejezetten sújtja a régóta és most már durván gyengülő forint, minthogy az alapanyagok fele importból származik. Tartalékolniuk is kell az utolsó negyedévben, hogy kifizethessék a januártól tovább emelkedő minimálbért és a járulékokat. A termelési árak nem stagnálnak, inkább nőnek, de nem olyan mértékben, hogy ellensúlyozzák a költségek emelkedését. A KSH szerint a harmadik negyedévben 5,4 százalékkal voltak magasabbak, mint 2023 első kilenc hónapjában.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!