Csak rövid ideig örülhetett több mint 300 ezer katás vállalkozó

Vagyis ez azt jelenti, hogy a március elején már több mint 391 ezer katás közül továbbra is a már említett 81 480-nak jár a négyhavi könnyítés.

Megkérdeztük a NAV-ot, hogy akkor most mi a helyzet, adminisztrációs hiba történt, vagy esetleg más olyan körülmény merült fel, amiről nem tudunk. Válaszában az adóhatóság emlékeztetett arra, hogy a "mentesített tevékenységeket a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet taxatív felsorolja. Tehát azoknak katásoknak, akik nem végzik a felsorolt tevékenységeket továbbra is fizetniük kell a tételes adót."

Aki ennek ellenére mégis befizette a katát, annak adószámláján az többletként jelent meg. Csakhogy nem csak az övékén: húsvétot követően olyan katások is jelezték, hogy ez az adónemük túlfizetést jelez, akik TEÁOR-, illetve TESZOR-számát nem sorolta fel a mentességet adó kormányrendelet. Amiből akár azt is gondolhatták, hogy akkor nekik sem kell négy hónapig katát fizetniük.

Orbán Viktor március 23-án jelentette be , hogy a koronavírus miatt öt nappal korábban meghozott gazdaságvédelmi intézkedéseket újabbakal egészíti ki. Egyebek mellett azzal, hogy

