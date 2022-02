Csaknem 200-an vannak lélegeztetőn, 271-en elhunytak

Az elmúlt három napban közel 83 ezer tesztet végeztek, ennek alapján 21 081 új fertőzöttet igazoltak, ami mintegy 25 százalékos poztivitási arány, ez kevesebb, mint az elmúlt hetekben tapasztalt 40-50 százalékos arány. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 717 072 nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - közölte a koronavirus.gov.hu.

Az elmúlt három napban elhunyt 271 beteg, ez a múltheti napok napi 90-es átlagával megegyező adat, vagyis nem csökkent. Az elhunytak száma összesen 42 361 főre emelkedett.

A gyógyultaké jelenleg 1 450 631 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 223 810 főre csökkent.

Jelenleg 5186 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ez kicsit több mint az előző közlésnél kimutatott 5152 fő. Most 199-en vannak lélegeztetőgépen, ez 10-zel alacsonyabb szám mint a pénteken közzé tett.

A hétvégi oltási akción is több ezren vettek részt. A beoltottak száma 6 383 007 fő, közülük 6 140 331 fő a második, 3 769 557 fő harmadik, 160 566 fő már a negyedik oltását is felvette.

A regisztráció és az időpontfoglaló folyamatosan nyitva van az oltáshoz. Továbbra is minden csütörtökön, pénteken, és szombaton van oltási akció a kórházi oltópontokon.Továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Emellett a háziorvosok is folytatják az oltásokat.