Csányi Sándor cégbirodalma lejutott a szennyvízhálózatba

Felettébb érdekes cégekben is tulajdonos lett Csányi Sándor azzal, hogy a Digital Innovation and Solution Kft. nevű vállalkozása megszerezte az A.B.Y.11 Kft.-t, amelynek végső tulajdonosa eddig Tasnádi László, a Belügyminisztérium egykori rendészeti államtitkára volt. Kicsit talán nehéz követni, de az Opten adatbázisa szerint az A.B.Y. 11 Kft.-nek több leányvállalata is van. Ezek egyike a SYS IT Network Zrt., amelynek szintén van három leányvállalata:

CanalCom Kft., Centrum Technology Kft., HK Modul Zrt.

Tehát összességében ennek a három cégnek is a résztulajdonosának mondhatja magát a leginkább bankárként vagy a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnökeként ismert milliárdos. Főleg az első két vállalkozás érdekes.

Csányi Sándornak sok cége van

Fotó: MTI

Az egy 2022-es hvg-s hír volt, hogy kisebbségi tulajdonosa lett a távközléssel foglalkozó CanalCom Kft.-nek az a Sys IT Network Zrt., amely bő egy évvel előtte került a volt belügyi államtitkár, Tasnádi László birtokába. A CanalCom saját távközlési hálózattal rendelkezik, elsősorban Budapesten, optikai kábeleit a főváros és más nagyvárosok csatornahálózatában fektették le, de szolgáltatásai a régió más országaiban is elérhetők, például Bulgáriában és Szerbiában. A CanalCom még 2016-ban kapott megbízást a Fővárosi Csatornázási Művektől (FCSM), hogy építse ki a cégen belüli adatkapcsolatokat, majd 2019-ben egy újabb közbeszerzést nyert el a hálózat bővítésére, még az önkormányzati választások előtt. A többségi tulajdonos az FCSM, tehát így az ellenzéki vezetésű fővárosi önkormányzatnak és a NER-es kapcsolatokkal is rendelkező Csányi Sándornak lett egy közös cégük.

A CanalCom elsődlegesen optikai gerinchálózatok feltárás nélküli építésére specializálódott. A meglévő városi infrastruktúrát, például csatornarendszereket vagy csapadékvíz-elvezető csatornákat használjuk a hálózatok telepítéséhez. Technológiánk lehetővé teszi az optikai hálózatok gyorsabb kiépítését – az alapértelmezett előnyökön túl – a hagyományos beruházáshoz képest jelentősen kedvezőbb költségszerkezet mellett

– vall magáról a CanalCom, amely tehát szennyvízhálózatba telepített optikai hálózatok tervezésével, kivitelezésével, értékesítésével, bérbeadásával, üzemeltetésével és karbantartásával foglalkozik.

Stabil cégről van szó: 2023-ban 257 millió forintos forgalom mellett 64 milliós profittal zárt, miközben a saját tőkéje 1,3 milliárd forint. Vagyis a milliárdos bankvezér egy nagyon megbízhatóan teljesítő társaságot vett át az egykori III/II-es operatív tiszt Tasnádi Lászlótól.

A CanalCom is rendelkezik egy leánytársasággal: Smart Metering Solutions Kft. a neve és víz-, villany-, gáz- és távhő okosmérésével foglalkozik. Szintén szépen fejlődő társaságról van szó: 2023-ban 209 millió forintos forgalmuk és 89,7 milliós nyereségük volt. Most már ez is Csányi Sándorhoz tartozik, hiszen – mint azt lapunk megírta – az MLSZ-elnök többségi és a szintén milliárdos Nagy György kisebbségi tulajdonában lévő, tavaly októberben bejegyzett Digital Innovation and Solution Kft. az egyik végső tulajdonosa.

Néhány mondatot a cikk elején említett Centrum Technology Kft. nevű leányvállalat is megér. Szintén egy hvg-s cikket citálnánk 2020-ból, amely megírta: töretlenül halad a parkolási bizniszben a volt rendészeti államtitkár, Tasnádi László, aki 2016 végén távozott az Orbán-kormányból. A parkolási berendezések kereskedelmére alapított Centrum Technology Kft.-ben ugyanaz a Kupper András a társa, aki már a kilencvenes években megjelent a budapesti parkolási bizniszben. Szintén stabil cégről van szó: 2023-ban 510 millió forintos bevételből mintegy 90 millió forintos profit lett.