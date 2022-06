Csodát tett Orbán Ráhel barátnője

A friss céges beszámoló kiegészítő mellékletében írják is, hogy a Covid-19 vírus okozta világjárvány ellenére sem az adóévben, sem a mérleg fordulónapja után nem történt olyan esemény, amely jelentősen befolyásolta volna a társaság 2021. évi beszámolóját.

Sőt, a 2018-ban alapított Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) vezérigazgatója, Orbán Ráhel barátnője, egykori évfolyamtársa, Bata-Jakab Zsófiát a napokban egy újabb feladattal is megbízták, ugyanis a Magyar Turisztikai Ügynökség egyik vezérigazgató-helyettesévé nevezték ki. Minden bizonnyal meg voltak vele elégedve az MDDÜ-vel, hiszen az MTÜ alá tartozó divatcég tavalyi éve 2020-szal szemben remekül sikerült.

Árbevételük 13,3 millió forintról 2021-ben felugrott 50,2 millióra, a forgalomnövekedés pedig az adózott nyereségükre is hatással volt: 659 ezer forintról 5,4 millió forintra nőtt. A nettó árbevétel zöme most is társkiállítói bevételekből és marketingszolgáltatásból jött össze.