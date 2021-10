Döbbenet: a Szputnyikosok is kérhettek volna Janssent harmadik oltásként

Régóta szenvednek a Szputnyikkal oltott magyarok, hogy nem tudnak szabadon utazni, mert jópár országban nem fogadják el az orosz vakcinát. Tegnap a Szputnyikkal oltottak külföldi utazási anomáliájára vonatkozó kérdésre válaszolva Gulyás Gergely úgy fogalmazott:

„Két orvost is megkérdeztem, ezért az ő véleményük miatt én két Szputnyik után Janssent kaptam. Az orvosok szerint 2 hónapra nem, de 8 hónapra adható. Egyébként azok a visszajelzések is érvényesek, hogy a harmadikként megkapott Pfizerrel és Modernával is tudnak utazni az emberek.”