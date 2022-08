Doktor 24: a kétmilliárdos kötvénykibocsátás után indul a magánbiztosítás is

Az áprilisi közgyűlési döntést követően, május 30-án a Doktor24 Medicina Zrt. már sikeresen végrehajtotta az 51 darab, egyenként 100 ezer euró értékű, összességében 5,1 millió eurónyi vállalati kötvény kibocsátását, ami a jelenlegi árfolyamon számolva 2 milliárd forintot tesz ki. Mától, azaz augusztus 26-ától pedig a magyar tőzsde másodlagos piacán is lehet találkozni a cég kötvényeivel.

"A forgalmazói feladatok ellátásával az OTP Bankot bíztuk meg, és sikerként könyvelhetjük el, hogy a legnagyobb hazai bank megcélzott „private banking” ügyfélköréből több mint 50 magyar magánszemély jegyzett a kötvényeinkből" – válaszolta megkeresésünkre Lancz Róbert, a Doktor24 Medicina Zrt. vezérigazgatója és társalapítója, aki szerint mindez nemcsak a magánegészségügyi szektor felé megnyugtató visszacsatolás, hanem egyértelmű visszajelzés a cégüknek is.

A Doktor24 2020-ban határozta el, hogy öt éven belül tőzsdeéretté válik. Ennek érdekében első lépésként sikerült bekerülniük a BÉT 50 programba (ide olyan feltörekvő középvállalatok jelentkezhetnek, amelyekben hosszú távú potenciált látnak). Második lépésként részt vettek a BÉT és a London Stock Exchange (LSE) által közösen jegyzett ELITE-programban is.

"A program végigvezet azokon a változásokon, amelyek a tőzsdére lépéshez elengedhetetlenül szükségesek, és segít abban, hogy a vállalatirányítási rendszerünk, a szervezetünk és a pénzügyi rendszereink fejlesztésével felkészüljünk a nyilvános kereskedésre. A harmadik lépcsőfok a sikeres kötvénykibocsátás, ami egyfajta tőkepiaci érettségi teszt is volt egyúttal. Más, mint egy tőzsdei részvény bevezetése, de nagyon sokat tanultunk ebből is. Most következik az egyeztetés a BÉT-tel, hogy jövőre elkezdődjön a tényleges felkészülési fázis, azaz 2025-re, ha úgy döntünk, ki tudjunk lépni a szabályozott piacon megjelenő, részvénykibocsátó cégek közé" – magyarázza a vezérigazgató.

Az összesen 423 főt foglalkoztató cég, amely tavaly 9,1 milliárd forintos árbevételre tett szert, a hazai magánegészségügyi piacon az egyik legkiterjedtebb infrastruktúrával rendelkezik, amely kilenc helyszínen összesen kilenc műtőt, több mint 120 rendelőt és 70 ágyat foglal magában.

Nehéz világgazdasági helyzetben léptek

A cég a kötvénykibocsátásból befolyó összeget akvizíciók és kórházfejlesztések finanszírozására fordítja. Folytatják az országos hálózat bővítését, illetve az akvirált cégeket is fejlesztik. Például az év elején felvásárolt Da Vinci Magánklinikán hamarosan új műtőt adnak át, és Budapesten további rendelőket nyitnak.

Lancz kifejtette: tisztában vannak azzal, hogy a kötvénykibocsátással megcélzott fejlesztéseiket milyen nehéz világgazdasági helyzetben (orosz–ukrán háború, energetikai és ellátásilánc-problémák, Covid–19) irányozták elő, ráadásul a két számjegyű infláció is tartósan jelen maradhat a magyar gazdaságban.

Mint mondta, az energiaárak hatását már érzik, hiszen vállalatként eddig is a normál díjat fizették, most pedig hetente emelkednek a rezsiköltségek, illetve több ingatlanjuk bérleti díját és az orvosi eszközbeszerzéseket is euróban fizetik, ami a gyenge forint miatt szintén jelentős teher. Ám úgy vélekedik, modelljeik erősek és hosszú távúak ahhoz, hogy ezeket a hatásokat menedzselni tudják.

"De a másik oldala ennek, hogy az ügyfélkörünket hogyan érinti, van-e forrásuk a szolgáltatásaink igénybevételére. Ezért már korábban is hangoztattuk, de most még inkább, hogy egyre nagyobb szerepet kell kapjon a magánegészségügyi biztosítás, ha biztonságosan és hosszútávúan szeretne valaki gondoskodni magáról az állami rendszeren túl" – hívja fel a figyelmet a vezérigazgató.

Szeptembertől jön a saját magán egészségügyi biztosításuk

"Ezért még fontosabb kérdés, hogy az ügyfélkörünket hogyan érinti a válság, lesz-e a családoknak, a vállalkozásoknak pénzük szolgáltatásaink igénybevételére. A legjobb megoldás erre a privát egészségbiztosítás, amellyel már havi néhány ezer forinttól – jól tervezhető havi költségekkel – vásárolhatunk magánszolgáltatást a kollégáinknak és a családtagjainknak" – hívja fel a figyelmet a vezérigazgató.

A Doktor24-nél azt tapasztalják, hogy töretlenül zajlik a magán-egészségbiztosítások térnyerése. A növekedés motorja a vállalati szektor, de míg korábban főként a nagyvállalatok vásároltak, most azt látják, hogy már a 20–100 fős közép- és kisvállalatok is vesznek a dolgozóiknak magán-egészségbiztosítást. Ennek ugyanis kedvező az adózása, nem extra nagy költség a bértömeghez képest, jelentős a munkaerő-megtartó hatása, és nem utolsósorban találkozik a munkavállalói igényekkel is.

"Szeptember elején a legnagyobb hazai biztosítótársasággal, az Unionnal összefogva egy teljesen új, a családokat célzó kedvezményes biztosítási konstrukcióval indulunk el. Akinek tehát fontos az öngondoskodás, de ezt nem kapja meg a munkaadójától, magánemberként is beszállhat, ami a válság ellenére – vagy éppen amiatt –, véleményem szerint jelentős érdeklődést vált majd ki. Amikor sok a bizonytalanság, és nőnek a családok kiadásai, felértékelődik a tervezhetőség és a kiszámíthatóság, különösen ha a családtagok egészségéről van szó" – mutatott rá Lancz Róbert.

A Doktor24 magán-egészségbiztosítása a cég honlapján egy nagyon egyszerű, jól kezelhető felületen lesz megtalálható, ahol 3-4 csomagból lehet választani, és gyakorlatilag önkiszolgáló módon online meg lehet kötni a biztosítást.

Hozzáteszi: az új Doktor24 biztosítás bevezetésével szemléletformáló céljuk is van: szeretnék, ha sokan felismernék, hogy bár jó esetben ritkán kerül rá sor, de amikor valóban szükséges, nagyon jól jön egy bármikor felhívható telefonszám és az azonnali orvosi segítség. A kiszámíthatóság fontosságát egy további példával is segít megérteni Lancz Róbert: ha fizetjük a cascót, és összetörjük az autónkat, nem kell aggódnunk amiatt, hogy a karosszérialakatos vagy a fényező mekkora összegről nyújtja be a számlát a javításért. Az már a biztosító dolga.