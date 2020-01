Döntött a közgyűlés: megvan több fővárosi cég új vezetője

A Budapesti Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. éléről elküldött Óvári Gyula helyére Liszka Tamás érkezik, az Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztivál alapítója és fő szervezője, akinek a BuFilm új vezetőjeként azt a feladatot jelölte ki a főpolgármester, hogy „az art-mozi hálózat fejlesztésével megőrizze a város kulturális sokszínűségét, színvonalas programokkal növelje az egyedülálló értékeket közvetítő filmszínházak jelentőségét és a budapesti közönséget kiszolgálva fenntartsa a minőségi mozgóképkultúra iránti igényt.”

A BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségében dr. Kégler Ádámot Faix Csaba kommunikációs szakember (Prezi) és volt újságíró váltja. „A BVA a jövőben a főváros márkaépítéséért felel, közös irányvonalak mentén egyesíti majd a ma még különféle szervezeteknél lévő feladatokat” – áll a Városháza közleményében.

Fejcsere történt a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. élén is. Szőke László, a korábbi vezető úgy tűnik, hogy tényleg belebukott annak, a választások után rögtön meghirdetett, sok szempontból kínos közbeszerzésnek az ügybe, amelyet végül a Közbeszerzési Döntőbizottság semmisített meg. Erről korábbi cikkünkben részletesen is írtunk. >>>

A fővárosi gyógyfürdős céghez utódjaként Szűcs Ildikó érkezik, aki 11 éven keresztül a Magyar Posta kötelékében dolgozott, egyebek mellett vezérigazgatói tisztségben is, de az OTP Bank elnöki főtanácsadójának szerepét is betöltötte már. A közlemény szerint munkájáért korábban a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét kapta, valamint elnyerte az Amerikai Kereskedelmi Kamara Women of Excellence díját is.

A Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. vezetője, Molnár Zoltán még december 12-én mondott le posztjáról, az ügyvezetői feladatokat a közgyűlési döntés alapján a gazdasági vezető Józsa Aliz látja majd el a 2020-as évben.