Drágulnak az üzemanyagok szerdán

A múlt héten megtört az üzemanyagárak korábbi csökkenő trendje, és úgy tűnik, hogy az áremelkedés nem egyszeri eset volt, hiszen szerdán ismét drágulás jöhet. A holtankoljak.hu információi szerint a benzin és a gázolaj átlagára is várhatóan bruttó 2-2 forinttal fog változni.

Aki szerdán megy a töltőállomásokra, az emelkedő árakkal kell, hogy számoljon. Várhatóan a benzin és a gázolaj ára is növekedni fog.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában

TÁMOGASSON MINKET!