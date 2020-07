Dupla öröm a Simicska-családban: két panziós pályázatuk is nyert

Két pályázata is nyert Simicska Lajosnak, így összesen 8 millió forintot kap a kormánytól a hárskúti panziója fejlesztésére.

Az MTÜ vezérigazgatója, Guller Zolán múlt csütörtökön jelentette be, hogy lezárult a Kisfaludy-program magán-, és egyéb szálláshelyek fejlesztését célzó pályázata; a másfél hónapos időszakban több mint 16 ezer vidéki szálláshely pályázott, közülük 13 471 szálláshely kaphat augusztus folyamán szobánként egymillió forint vissza nem térítendő támogatást, összesen mintegy 45 milliárd forintot a kormánytól. Lapunk is megírta, hogy például Simicska Lajoshoz hasonló nyolc millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő badacsonyi panziója.

Még nagyobb lehet az öröm annál a Simicska-családban, mint azt korábban megírtuk , hiszen a Fidesz volt pénztárnokának utolsó megmaradt cégének, a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt.-nek nem is egy, hanem rögtön két pályázatát hirdette ki nyertesnek a Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

