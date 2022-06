Durva várólisták, ellátatlan betegek, de így sem elég a pénz az egészségügyben

A NEAK főigazgatója a Magyar Kórházszövetség kongresszusának második napján szólalt fel, előadásáról a Népszava tudósításában olvashatunk. A főigazgató szerint sürgősen vissza kell térni a teljesítmény- finanszírozásra, mert a jelenlegi havi átalány immár adatokkal is bizonyíthatóan nem ösztönzi a szolgáltatókat a betegek ellátására. Ezt mutatja az is, hogy

a kórházak közel negyedével, a szakrendelők ötödével kevesebb beteget láttak el idén, mint a járvány előtt.

Kapcsolódó cikk Jelentős kórházi adóssággal veszi át Pintér Sándor az egészségügyet 20 milliárd forintos kórházi tartozással kapa meg a belügyminiszter az egészségügyi tárcát.

A krónikus osztályok pedig korábbi teljesítményüknek csak a 38 százalékát produkálták. Szerinte mindez nemcsak azt jelenti, hogy ellátatlanok a betegek, hanem azt is, hogy bizonyos típusú terápiához, diagnosztikához a rászorulók nem jutnak hozzá. A páciensek egy része be sem jut be az ellátórendszerbe, konzervatív terápiák maradnak el, emiatt sokaknál egyből műtétre van szükség. Ezzel még jobban nőnek a várólisták.

Kapcsolódó cikk Misztikus módon eltűntek a kórházi várólisták adatai Korábban még olvasható volt a NEAK honlapján, hogy egyes műtétekre mennyit kell várni, az adat azonban néhány nappal ezelőtt eltűnt.