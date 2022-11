Dzsudzsák Balázs búcsújára százezrek voltak kíváncsiak

A 46. héten az RTL esetében nem volt érdemi újdonság a hétköznapi műsorkínálatban, az esti műsorsávot továbbra is a Konyhafőnök – VIP foglalja el közel két és fél órás műsoridejével. A széria egyelőre elég szerény eredményeket hoz, legerősebb hétfői napján is csak 16,1 százalékos közönségarányt tudott felmutatni a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos 18-49 éves korcsoportban, míg leggyengébb napján mindössze 13,5 százalékra futotta.

Ez a kiugróan gyenge szereplés nem véletlen, hiszen a Konyhafőnök vetélytársa a TV2-n hetek óta elképesztő számokat hozó Ázsia Expressz volt, a szériaszinten stabilan 20 százalék feletti közönségarányt tudó Ázsia Expressz pénteki fináléja azonban az átlaghoz képest is minden rekordot megdöntött. Az utazós celebreality

utolsó része 29,6 százalékos közönségaránnyal zárt a 18-49-es korcsoportban, több mint 320 ezer embert a képernyők elé ültetve körükből, ezzel pedig megelőzte a hétvégi szuperprodukciókat is ebben a szegmensben.

Az Ázsia Expressz a teljes lakosság körében is végig nagyon erősen teljesített, pénteken pedig több mint 913 ezren követték azt, ahogy Szlépka Armand és Halastyák Fanni (Nemazalány) végül megszerezte a győzelmet. Ennél jobb nézőszámot a héten egyetlen műsor tudott csak, de erről majd később.

Visszatérő reality műsorok

A hétköznapi realityk körében akadt két visszatérő is a héten, hiszen elindult Árpa Attilával a ’Nagy Ő – The Bachelor’ újabb évada, amely a fél 10-es műsorkezdés mellett végig 20 százalék feletti közönségarányt tudott a héten a kiemelt korcsoportban, igaz, tényleges versenytársa ebben a sávban nem nagyon volt. A széria egyébként mindezek ellenére összességében is jól teljesít, és a teljes lakosság körében átlagosan adásonként legalább 550 ezren követték azt, hogy hogyan harcolnak a színész kegyeiért a jelentkező hölgyek.

A másik visszatérő valóságshowra szombatig kellett várni, ekkor érkezett ugyanis az RTL Kettőn a Való Világ 11. évadja, a beköltözőshow egyelőre igen szerény számokat hozott, a ’Sztárban sztár leszek!’-el párhuzamosan futva 8,4 százalékos közönségarányt tudott a 18-49-es korcsoportban.

Felélénkültek a focirajongók

A hét abból a szempontból is érdekesen alakult, hogy a vasárnapi napra még pont becsúszott két focimeccs is, ráadásul igen szép eredménnyel. A katari foci vb nyitómeccsén nem éppen a nagy klasszisok közé tartozó csapatok csaptak össze, hiszen a házigazdák Ecuador ellen kezdték meg a szereplésüket – mindezek ellenére azonban a nyitómeccs 22,5 százalékos közönségarányt hozott így is a 18-49-es korcsoportban, 246 ezres nézőszám mellett. Szorosan a vb meccs mögött végzett a korcsoportban a magyar válogatott összecsapása Görögországgal, Dzsudzsák Balázs utolsó válogatott mérkőzése 18,3 százalékos közönségarányt és 245 ezres nézőszámot hozott úgy, hogy párhuzamosan ment a meccs a TV2 tehetségkutatójával.

A meccsek a teljes lakosság körében is jól teljesítettek:

a magyar válogatott meccsét 624 ezer néző követte összesen, míg a vb nyitómeccsét 605 ezren nézték.

Dzsudzsák Balázs búcsúmérkőzése

Elbúcsúzott az X-Faktor

Solyom Berni és mentora, ByeAlex örülhetett szombaton, hiszen ő lett az X-Faktor 11. évadának győztese. A széria hetek óta egyre gyengébb nézőszámokat hozott, ez pedig igazán a fináléra sem állt helyre. A döntő 27,2 százalékos közönségaránya a 18-49-es korcsoportban a hét második legjobbja volt az Ázsia Expressz pénteki adása után, míg a teljes lakosság körében 620 ezren követték az eseményeket, azaz például a magyar válogatott meccse is többeket érdekelt, mint az X-Faktor 11. évadjának utolsó élőshowja.

A ’Sztárban sztár leszek!’ a héten 24,2 százalékos közönségarányt hozott a 18-49-es korcsoportban, ez nagyjából átlagos a széria esetében, míg a teljes lakosság körében 955 ezren követték az eseményeket, így ez volt az egyetlen műsor, amely jobb nézőszámot tudott felmutatni, mint az Ázsia Expressz döntője.

Végül a hétvégi szuperprodukciók közt meg kell említeni a celebtáncos 'Dancing With The Stars'-t is, amely a korábbi heteknek megfelelően csak gyengécske számokat tudott felmutatni a kiemelt korcsoportban 15,9 százalékos közönségarányával; viszont a teljes lakosság körében így is 787 ezer embert érdekelt. Azaz továbbra is igaz volt az az elmúlt hetekben már megfigyelhető tendencia a két párhuzamosan futó szombati show esetében: a fiatalabbak az X-Faktort kedvelik inkább, míg az idősebb korosztály a ’Dancing With The Stars'-ra szavaz.

Egyértelmű, hogy melyik csatorna nyerte a hetet

A két nagy kereskedelmi csatorna összecsapását ezúttal egyértelműen a TV2 nyerte, hiszen 21,4 százalékos átlagos közönségarányt tudott felmutatni, szemben az RTL által produkált 14,8 százalékos átlaggal – ez a kiugró győzelem egyértelműen az Ázsia Expressz teljesítményével magyarázható.

Nagy kérdés, hogy ezt a tendenciát mennyire fogja tudni megtartani a TV2 a mostani 47. héten, hiszen az Ázsia Expressz véget ért, nem mellesleg pedig a foci vb is igen komoly nézőszámokat akaszthat le, különösen a nagyobb csapatok összecsapásainak napjain.