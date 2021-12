Egy mai traktor ugyanolyan környezetbarát, mint egy Mercedes

Mekkora a piaci részesedése a KITE-nek?

Mindenki másképp számol és a számháborúnak nincs túl sok értelme. A valóság, hogy szegmensenként változik, de úgy gondoljuk a KITE ma is piacvezetőnek számít. Éves árbevételünk 300 milliárd felett van és ez a szám önmagában is sok mindent elmond.

Nő a verseny a hazai piacon, stagnál, vagy esetleg egyre nyugalmasabb területről beszélhetünk?

Nehéz erre válaszolni, mert szinte évenként változik a helyzet. Az év elején minden versenyző úgy száll a ringbe, hogy növekedni szeretne. Ugyanakkor ez a piac nem egy lufi, ami folyamatosan fújható. Adottak a keretek, a hektár, a vetésszerkezet. Egy konszolidáltnak nevezhető, stabil piacról beszélhetünk, ami nincs rossz állapotban, ugyanakkor egy-egy külső váratlan hatás gyorsan képes megbolygatni. Pontosan látjuk, hogy partnereink tudnak beruházni, tudják fizetni a hiteleiket, jól menedzselt vállalkozásaik élet- és fejlődőképesek. Ez a helyzet természetesen a forgalmazókra is jó hatással van, vagyis esetünkben is beszámolhatunk egy kiszámítható, folyamatos növekedésről.

Az elmúlt évek EU támogatása állítólag aranykort hozott a magyar mezőgazdaságnak.

Itt két részről kell beszélni. A földalapú támogatásokról és a beruházásokat segítő pályázatokról. Utóbbi esetében az állattenyésztők, a kertészek, az öntözéses beruházások és a technológiai fejlesztések kaptak nagyobb anyagi lehetőséget. Azt kell mondanom a szektor 2004 óta megtanulta kihasználni ezeket a lehetőségeket, kiválóan vizsgázott, és a gazdák remekül éltek a pályázati lehetőségekkel.

A KITE gazdasági karácsonyfája, hogy néz ki, melyik a húzóágazat és hogy sorakozik alatta a többi?

Nem tudok karácsonyfát mondani, sokkal inkább egy bűvös kockához hasonlítanám. Arra törekszünk, hogy egy kiegyensúlyozott portfóliónk legyen, vagyis minden láb közel azonos erőt jelentsen. Versenyképes, a gazdatársadalomnak megfelelő ár-érték arány ajánlatunk legyen, azokon a területeken, ahol igény felmerül. Mindez magába foglalja az input jellegű termékeket (műtrágyák, növényvédőszerek, vetőmagok), beruházási eszközöket (traktorok, kombájnok) és szolgáltatásokat (szaktanácsadás, hitelek, biztosítások).

A gazdák megbízható adósok?

A KITE-re azt szokták mondani, hogy rendkívül szigorú rendszer. Hitelezésünket egy partnerminősítés előzi meg, illetve folyamatosan nyomon követjük a „pénzünket”. Állandóan kapcsolatot tartunk a gazdákkal, figyelünk arra, hogy milyen állapotban van a termelő és az a kultúra, ami a hitel fedezete. Ha bármilyen problémát érzünk vagy jeleznek partnereink felénk, keressük a mindenki számára megnyugtató megoldást, még azelőtt, hogy a baj bekövetkezhetne.

Folyamatosan nézik a táblákat, hogy hogyan érik a gyümölcs, hogyan nő a vetemény?

Igen, hivatalos nevén folyamatos állomány szemlét tartunk és ha bármilyen negatív fejleményt látunk, igyekszünk azonnal alternatív megoldásokat keresni.

Változtatnának-e az állami szabályozókon?

Az állam egy nagyon fontos szereplő ezen a piacon. Ha felkérnek minket tanácsadásra, vagy csak egyszerűen kikérik a véleményünket, akkor igyekszünk legjobb tudásunk szerint az agrárgazdaság érdekeit képviselni. Jelen pillanatban a legfontosabb kihívásnak az Európai Unió szigorodó elvárásait látjuk, a fenntarthatósági és a környezetvédelmi követelmények területén. Rendkívül kemények az új szabályok, de vannak olyan területek, amelyek közel állnak ezek teljesítéséhez. Például a modern traktoroknál szinte már ott tartunk, hogy tisztább levegőt fújnak ki, mint amit beszívnak. Az egy lóerőre jutó károsanyag kibocsátásuk pedig megegyezik azzal, amire bármelyik közúti jármű képes, akár a legkorszerűbb Mercedes.

Kötöttek egy stratégiai megállapodást a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemmel. Miért?

A KITE évtizedek óta hagyományosan együttműködik a közép és felsőoktatással. A mostani megállapodás több célt szolgál. Az egyik, hogy a KITE-ben felgyűlt tudásbázist kinyissuk, elérhetővé tegyük a közoktatás számára. Ez a tudásbázis jelenleg a legmagasabb szintű, ami a piacon elérhető. A másik oldal a kutatás kérdése, ebben viszont az egyetemek és a kutatóintézetek a profik. Mi rendelkezünk egy komoly innovációs szervezettel, ahol a fejlesztéseken dolgozunk, ennek a tevékenységnek a tudományos hátterű kutatói támogatását mindenképpen növelnünk kell ahhoz, hogy hosszútávon is a legjobbak között maradhassunk. Abban bízunk, hogy ezzel a megállapodással egy win-win helyzet jön létre a KITE és az egyetem között. A tervek között szerepel például egy „KITE tanszék” is a jövő humánmenedzsmentjének a támogatására. Az agrárszektor is szakemberhiánnyal küzd. Egyre nagyobb szerepe van az informatikának, a magas szintű komplex mérnöki tudásnak és egyre kevesebb az idő ezeknek a szakembereknek a gyakorlati életbe való „bekapcsolására”. Nem utolsósorban, szeretnénk megváltoztatni az agráriumról még ma is uralkodó sztereotípiákat, és megmutatni, mit jelent a korszerű mezőgazdálkodás.

Ma már egy aratást is számítógépekkel irányítanak, a kombájnokba betáplálják az adott tábla GPS adatait és szinte emberi beavatkozás nélkül a gép betakarítja a termést.

Sőt, egy modern kombájn ennél is többet tud. Egy ilyen gép egy adatgyűjtő központ. Hozamtérképet készít, mennyiségi és minőségi adatokat rögzít a termésről. 100 négyzetméteres pontossággal képesek vagyunk meghatározni a termőképességet és az ebből keletkező jövedelemtermelő képességet. Ebből lehet megtervezni aztán a következő lépéseket. Mit vessek, milyen technológiával a profit maximalizálása érdekében.

Nemzetközi szinten hol áll most a magyar mezőgazdaság?

Technológiai felkészültségét és lehetőségeit tekintve az európai élvonalhoz tartozik. A magyar mezőgazdaság alapvetően a nagyüzemi hagyományokra épül, ám az érkező új technológiák nem csak ezt a rendszert tudják segíteni, hanem lehetőséget biztosítanak az üzemmérettől független támogatásra is. Ez nagyon jól látszik, ha például a szomszéd országok precíziós gazdálkodási színvonalát hasonlítjuk össze a magyar állapotokkal. Minőségi a különbség - a mi javunkra.