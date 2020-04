Új egyetemi alapítványok: a Corvinustól eltérően nem kapnak részvényeket

Az elmúlt héten benyújtott törvényjavaslatok szerint a Budapest Corvinus Egyetem mintájára újabb felsőoktatási intézményekben tervezik vagyonkezelő alapítványok létrehozását, ezzel egyidejűleg ingatlanokat is kapnak az államtól az érintett egyetemek. Rektorokat kérdeztünk a témáról.

A következő egyetemeken várnak indulásra az alapítványok:

Marek József Alapítvány (Állatorvostudományi Egyetem) – 6 budapesti és egy fonyódi ingatlan kerülne az intézményhez

– 6 budapesti és egy fonyódi ingatlan kerülne az intézményhez Universitas Miskolcinensis Alapítvány (Miskolci Egyetem) – 32 ingatlan, köztük sporttelep, üdülőépület, beépítetlen terület, közpark és irodaház kerülne

– 32 ingatlan, köztük sporttelep, üdülőépület, beépítetlen terület, közpark és irodaház kerülne Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány

Neumann János Egyetemért Alapítvány – 57 ingatlan, köztük kollégium, „kivett egyetem”, „kivett beépítetlen terület” kerülne

– 57 ingatlan, köztük kollégium, „kivett egyetem”, „kivett beépítetlen terület” kerülne Soproni Egyetemért Alapítvány – 23 ingatlan, köztük irodaház, középiskola, óvoda, földalatti garázs, kultúrház, kávézó, vegyesbolt és lakások is kerülnének

– 23 ingatlan, köztük irodaház, középiskola, óvoda, földalatti garázs, kultúrház, kávézó, vegyesbolt és lakások is kerülnének Széchenyi István Egyetemért Alapítvány, Győr.

Az Állatorvosi Egyetem hat ingatlant kap az államtól. Fotó: Wikimedia Az Állatorvosi Egyetem hat ingatlant kap az államtól. Fotó: Wikimedia

Bár a Soproni Egyetem rektora, Prof. Dr. Náhlik András arról tájékoztatta lapunkat, hogy jelenleg nem rendelkeznek több információval a témában, mint amit épp cikkünkben olvastak a megjelent törvényjavaslat kapcsán, az Állatorvostudományi Egyetemtől megtudtuk, hogy az Országgyűlés elé 2020. március 31. napján, T/9921. számon benyújtott törvényjavaslat 6.§ (2) bekezdése értelmében az alapítvány legkésőbb 2020. július 01. napjával jön létre.

Sótonyi Péter rektor arról is beszámolt, hogy egyetemük a modellváltást követően a Marek József (Magyar Örökség díjas professzoruk, a világ állatorvosainak tanítómestere) nevét viselő alapítványuk fenntartása dolgozóik és hallgatóik által támogatottan működik tovább. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyett az alapítvány kuratóriuma kapja meg az irányítói jogosultságokat, s véleménye szerint a modellváltás rugalmasabb gazdálkodást, a külvilág változásaira való gyorsabb reagálást tesz lehetővé.

A Corvinus Egyetem alapítványa MOL- és Richter részvényeket is kapott, melyek osztalékaiból fedezik a költségek egy részét, de az Állatorvosi Egyetem rektorának nincs információja arról, hogy ők is kapnának részvényeket.

Ezt támasztja alá az Átlátszó cikke is, mely szerint az alapítvány saját tőkéje csak a kuratórium működtetését fedezné, az állam pedig egyfajta megrendelőként jelenne meg.

„Nem lesznek kötött bértáblák, és remélhetőleg mentesülünk a közbeszerzések nehézségeitől, ugyanakkor a jövőben is meg kívánjuk tartani az olyan közalkalmazotti jogviszonyból eredő kedvezményeket, mint a jubileumi jutalom vagy a szabadság” – mondja az Állatorvosi Egyetem vezetője.

Véleménye szerint a modellváltás beláthatatlan fejlődést generálhat, hiszen a kutatóintézetekkel, az állatgyógyszer-, vakcina-gyártókkal való együttműködés, az alapkutatásokban és az élelmiszerbiztonság területén kifejtett tevékenység, valamint az idegen nyelvű képzés kiemelkedően magas aránya ehhez jó hátteret ad.

Átalakulásukat a Magyar Állatorvosi Kamara is támogatja, ami véleménye szerint azért is fontos, mert az egyetem nemcsak az ott dolgozók és tanulók intézménye, hanem a magyar állatorvos-társadalom egyetlen alma matere is.

Az ingatlanokra vonatkozó kérdésünkre elmondta, hogy az államtól az egyetem által eddig is használt épületeket kapják meg, így az egyetemi infrastruktúra elidegeníthetetlenül az egyetem tulajdonába kerül. Az egyetem profilja változatlan marad, valamennyi ingatlanukat az eddig bevett gyakorlatnak megfelelően kívánják használni.

A Neumann János Egyetemhez 57 ingatlan kerül az alapítványi átalakulással. Fotó: N.J.Egyetem A Neumann János Egyetemhez 57 ingatlan kerül az alapítványi átalakulással. Fotó: N.J.Egyetem

A Neumann Egyetem rektora, Dr. Fülöp Tamás is úgy tudja, hogy az Országgyűlés előtt lévő jogszabály elfogadásával a Neumann János Egyetem alapítói és fenntartói joga 2020. július 1-jével kerül át a közvetlen állami fenntartás helyett e célra alapított vagyonkezelő alapítványhoz.

Arra a kérdésünkre, hogy mit gondolnak a mintát adó Corvinus-modellről, úgy válaszolt, hogy a Neumann János Egyetem működési és finanszírozási modellje eltérő lesz.

„Egyetemünk nem szakad el teljesen az államtól, hiszen mint megrendelővel hosszútávú keretszerződést és 3-5 éves finanszírozási szerződést köt majd vele” – mondja a rektor.

A hosszútávú működés optimális feltételeit az állami vagyonjuttatás, a hallgatók után járó állami finanszírozás és az intézményi bevételek együtt fogják biztosítani. Természetesen a Neumann János Egyetemen továbbra is lesznek állami finanszírozású felsőoktatási képzések, ahol nem kell tandíjat fizetnie a hallgatóknak. A hallgatók tanulmányait segítő ösztöndíjak rendszerét pedig szeretnék tovább bővíteni, hiszen az egyetem alapvető érdeke, hogy a jövőben is vonzó, sok diák számára elérhető, versenyképes diplomát adó felsőoktatási intézmény legyen.

Természetesen ismerik az új működési modell alapjául szolgáló, döntő részben jelenleg is az egyetem vagyonkezelésében levő, állami tulajdonú 57 darab ingatlant, amelyek a jogszabály értelmében az egyetem tulajdonába kerülnek ingyenes vagyonjuttatás formájában. Ezek az ingatlanok a hosszútávú működés, a fejlesztések és a felsőoktatási feladatellátás célját szolgálják majd, tette hozzá a Neumann Egyetem rektora.

Az esetleges részvényjuttatásra vonatkozóan az Országgyűlésnek benyújtott jogszabálytervezetre hivatkozik az egyetem vezetője, amely valóban kizárólag az ingatlanokról tesz említést.

Az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség közleménye egybevág a rektorok véleményével. Az alapítványi működés szerintük is kiszabadítja az egyetemeket az államháztartás szabályozásai alól. A intézmények a korábbinál lényegesen szabadabb, rugalmasabb beszerzéseket folytathatnak, s ez olyan fizetéseket jelenthet a jövőben, amelyek a versenyszférában is megállhatják a helyüket, emellett az alapítványi forma nagyobb működési szabadságot adhat az egyetemeknek a humanpolitikai kérdésekben.