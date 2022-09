Egyre gyorsabban adósodnak el a kórházak

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek által jelentett lejárt tartozásállomány összege 2022. augusztus 31-én 59,3 milliárd forint, ebből 35,6 milliárd az egészségügyi intézményeknél halmozódott fel (beleértve a járó- és fekvőbeteg szakellátás intézményeit, valamint az egészségügyi ágazati háttérintézményeket). Ebből az állammal szemben fennálló tartozás 0,6 milliárd forint, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozás alacsonyabb, mint 0,1 milliárd, a szállítókkal-szolgáltatókkal szemben fennálló tartozás pedig 35,0 milliárd, amelyből 1,0 milliárd államháztartáson belülre irányul.

Az Észak-közép Budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelőnek van szinte mindig a legnagyobb adóssága.

Az Orvostechnikai Szövetség titkára, Rásky László szerdán azt mondta az ATV Start műsorában, hogy az év végére a kórházak hátraléka elérheti majd az 50 milliárd forintot is. Ezért célszerű lenne negyedévente kifizetni a beszállítóknak a tartozásokat az éves kórházi konszolidáció helyett.

„Az egészségügyi államtitkár a minap egy konferencián azt mondta, hogy megvan bennük a szándék erre. De valahogy a politika mindig azt hiszi, hogy az egészségügyben vannak még tartalékok” – tette hozzá Rásky László.

Pusztai Erzsébet szerint ez a feltételezés sokkal inkább a pénzügyi oldalról érezhető azzal a metódussal, hogy ha nincs elég pénz az intézményeknél, akkor jobban takarékoskodnak.

„Csakhogy múlik az idő, és az évek bebizonyították, hogy ez nem igaz. Ebben a hozzáállásban is változás kell, nem is kicsi, hanem rendszerszintű, ám amíg a rendszer változatlan, addig lehetetlen” – tette hozzá az infektológus.

Rásky László és Pusztai Erzsébet arra is felhívták a figyelmet, hogy a kórházi adósságokon túl itt van a kórházi rezsi kérdése is, ami az energiaválság miatt igen fontos, de senki nem tud erről semmit, hogyan fogja az állam ezt megoldani. Állatólag annyi hangzott el szakmai berkekben, hogy a kérdést a Pénzügyminisztérium kezeli. És akkor az élelmiszerárak emelkedése kapcsán a kórházi étkeztetés drágulásáról még nem is beszéltünk.

A tavaly nyár végén beharangozott teljesítményalapú finanszírozást a koronavírus ötödik hulláma elmosta, tehát tovább folytatódik az eddigi, sikeresnek nem nevezhető átalány-finanszírozás, amelyet számos egészségpolitikus illetett kritikával.

Az orvosképző egyetemek adósságai már egy éve nem kerülnek bele a kórházi adósságok állami összesítésébe, hiszen 2021 augusztusától alapítványi formában üzemelnek, így a náluk felgyülemlett adósság már nem látható.

Ebben az évben a következőképpen alakultak a kórházi adósságok:

Januárban 3,3 milliárd forint

Februárban 13 milliárd forint

Márciusban 16,1 milliárd forint

Áprilisban 20 milliárd forint

Májusban 22 milliárd forint

Júniusban 24,9 milliárd forint

Júliusban 29,2 milliárd forint

Augusztusban 35,6 milliárd forint

Legnagyobb adósok augusztusban:

(itt a TOP-5 sorrendje az elmúlt hónapban kísértetiesen ugyanez volt):

Észak-Közép-Budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő: 2,94 milliárd forint Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet: 2,11 milliárd forint Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet: 1,73 milliárd forint Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet: 1,69 milliárd forint Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet: 1,4 milliárd forint

Legjobb adósok augusztusban:

Állami Szívkórház – Balatonfüred, Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház: 0 forint Uzsoki Kórház, Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő, Deák Jenő Kórház: 6 millió forint Tüdőgyógyintézet – Törökbálint: 7 millió forint Karolina Kórház-Rendelőintézet: 12 millió forint Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház: 16 millió forint