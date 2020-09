Egyszámjegyű szja bevezetését sürgeti az ÁSZ-elnök

Domokos László szerint az államnak minél több területen digitalizálnia kell saját működését, ezzel komoly összegeket takaríthat meg. Nem lehet vitás szerinte, hogy a válsághelyzet alatt számolni kell a fogyasztás visszaesésével, s ez leginkább úgy kerülhető el, ha nő a munkavállalók, a családok jövedelme.

Válsághelyzetben ugyanakkor nem lehet reális elvárás az ÁSZ elnöke szerint, hogy a vállalkozások a saját maguk erejéből emeljék jelentősen a fizetéseket, vagyis az államnak kell megfelelő lépést tennie.

A megfelelő lépés pedig most a kormány egyik régi tervének megvalósítása, az egy számjegyű személyi jövedelemadó mielőbbi alkalmazása lenne

- fogalmazott Domokos László.

Erről korábban lapunk is sokat írt, például itt. Például arról írtunk, hogy költségvetési mozgástér hiányában 2021-ben sem változik a személyi jövedelmadó mértéke, marad 15 százalék. Pedig Orbán Viktor kormányfő nagyon szerette volna, ha már az előző évtized végére tovább csökken az adó, amíg el nem éri az egyszámjegyű tartományt.

Domokos László szerint a változtatással nem szabad sokat várni, s nem szabad elaprózni. Úgy látja: akár a jövő év elején is végre lehetne hajtani egyben a csökkentést, de azt is megfelelőnek tartaná, ha két lépésben, 2021-ben és 2022-ben lenne három-három százalékpontos szja-mérséklés. Ezzel a kormány minden további intézkedés nélkül elérhetné, hogy a fizetések reálértéken maradjanak.

Az ÁSZ elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjúban azt is elmondta: szükség lenne például nyugdíjcélú állampapírra - ezt korábban tervbe is vette a kormány, de még nem vezette be. Szerinte épp itt volna az ideje. Ahogy annak is, hogy rövid lejáratú, jól kamatozó, néhány hónapos állampapírokból is vásárolhasson a lakosság.

Varga Mihály pénügyminiszter lapunknak adott interjúban legutóbb februárban beszélt arról, hogy hamarosan indul a nyugdíjkötvény.