Éhínség Afrika szarván – a háború miatt globális élelmiszerválság várható

Az ENSZ arra figyelmeztet, hogy a világ váratlanul súlyos élelmiszerválsággal kénytelen szembenézni, mivel legalább 50 ország búzaellátásának 30 százaléka Oroszországból és Ukrajnából származik. Ezek közül sok a szegény és számos konfliktussal küzdő ország, elsősorban Afrikában, a Közel-Keleten és Ázsia több részén. Ezekben az államokban alacsony az életszínvonal, és az ott lakók ellátása jelentős részben az importtól függ. Több millió ember lesz kitéve az éhezés veszélyének.

Szíria különösen érintett

Már a koronajárvány idején az egekbe szöktek világszerte az élelmiszerárak – közte Svédországban is – és az ukrajnai háború csak erősítette ezt a tendenciát. Ukrajna és Oroszország egyaránt jelentős élelmiszer-exportőr, együtt a világ búzaexportjának negyedét adják. A búza mellett kukorica- és napraforgóolajból is hiány van a világ számos részén.

Az a tény, hogy Ukrajna és Oroszország egyben nagy műtrágyagyártó, erős hatást gyakorol a globális élelmiszertermelésre. Az is köztudott, hogy az energia- és üzemanyagárak emelkedése drágítja a mezőgazdaság működését.

Az ukrán háborút minden ország megérzi. Fotó: Depositphotos Az ukrán háborút minden ország megérzi. Fotó: Depositphotos

Egyes erősen importfüggő országokat, mint Egyiptom, Libanon, Jemen, Tunézia és Szíria, kifejezetten súlyosan érinti az élelmiszerválság.

Különösen Szíriában, ahol az élelmiszerárak már az ukrajnai háború előtt 86 százalékkal emelkedtek, az azt megelőző évihez képest. Ezért most nagyon fokozott az instabilitás veszélye. 2021-ben Szíriát száraz időszak sújtotta, aminek következtében az ország hazai búzatermelése több mint 60 százalékkal csökkent 2020-hoz képest, és az, hogy most ismét emelkedik a búza ára, tovább rontja az amúgy is nehéz helyzetet.

A globalizáció hatásai

De nem csak Európát és Ázsiát érinti a háború. Afrika szarván régóta száraz időszak sújtja a térséget. Az év elején az ENSZ arra figyelmeztetett, hogy a térségben 14 millió embert fenyeget éhínség, közte ötmillió gyereket. És Etiópiában a búza 66 százaléka Oroszországból és Ukrajnából származik!

Más szóval, a háborúnak Ukrajna határain túl is erősen érződik a hatása. Az összefonódó világpiac most azt eredményezi, hogy élelmiszerhiány várható. Erik Lysén, a Svédországi ACT Church feje, az ACT Szövetség elnöke jól ismeri a világválságokat, ugyanakkor reményt nyújt számára az emberiség folyamatos segítőkészségét.