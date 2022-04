Elhagyja az orosz piacot az óvszergyártó világcég 

A brit óriáscég hetekig gondolkodott, hogy kövesse-e más multinacionális vállalat példáját és az Ukrajna elln indított támadás miatt hagyjon fel a gazdasági tevékenységgel Oroszországban. Most megszületett a döntés: végleg kivonul az orosz piacról a sok más mellett a Durex óvszert is gyártó és forgalmazó társaság - erősítette meg a cégre hivatkozva az ukrán UNN hírügynökség.

Az ismert gyógyszereket, háztartási vegyipari-, és higiéniai termékeket is előállító vállalat saját honlapján azt közölte, hogy már megkezdték az oroszországi vagyonelemek átruházásának előkésztését harmadik jogi személynek vagy a helyi alkalmazottaknak és partnereknek.

Azt is hozzáfűzték, hogy mindent megtesznek Ukrajna megsegítése érdekében, s ez a lépés most épp ilyen. Ezen felül gyógyszersegélyt küldenek, segítenek az ukrán menekültek lakhatási gondjainak megoldásában és adománygyűjtésbe is fogtak.