Elios-ügy: Lecserélték Tiborcz István villanyszerelőjét Felcsúton

Az Elios-botrány óta tudható, hogy nemcsak a közvilágítás korszerűsítése, hanem az üzemeltetése is óriási üzlet Magyarországon. Mintegy 2 évvel a miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető Elios-botrány után most jelentős változások következtek be a piacon: a Sistrade Kft. – amellyel szemben az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentésében konkrét vádiratot fogalmazott meg – eddig 62 településen üzemeltette a közvilágítási rendszert, de a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) honlapján megtalálható és március 11-én publikált határozat értelmében ez a szám 5 településre esett vissza.

Csak Pécs, Gyula, Zalaegerszeg, Tatabánya és Csépa nevű településen világít tovább a Sistrade, amelynek tulajdonosa Hamar Endre ügyvéd. A valasz.hu cikke szerint Hamar Endre egy iskolába járt a kormányfő vejeként ismert Tiborcz Istvánnal, majd 2011-től közös vállalkozást működtettek Hamar & Tiborcz Jogi és Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. néven. Később a Dr. Hamar Ügyvédi Iroda hajtotta fel a turai kastélyt Tiborcz Istvánéknak, és a jogász a Mészáros Lőrinc körüli nagy ingatlanszerzéseknél is közreműködött.

Gyakorlatilag a felcsúti közös önkormányzat összes települése is leszerződött a Sistrade Kft.-vel: Orbán Viktor két kedvenc faluja, a kisvasúttal is összekötött Felcsút és Alcsútdoboz mellett Bicske és Csabdi is. Utóbbi település érdekessége, hogy egyben Tiborcz István egyik lakhelye is, ahol a Tiborcz-tanya található. A MEKH-határozat szerint most valamennyi település közvilágítása más cégekhez került, de a Sistrade elbukta többek között Szolnok, Hévíz, Keszthely, Tapolca, Kecskemét, Berettyóújfalu, Nyírbátor, és számos kisebb-nagyobb település közvilágítását is.

Emlékezetes, hogy az Elios-botrány lényege: Hamar Endre cége, a Sistrade fideszes polgármesterek által vezett önkormányzatoknak készített energetikai tanulmányokat, amelyek meghatározták a további ügymenetet, ezzel aztán lényegében eldőltek a feltételek a későbbi tenderkiírásokhoz, amelyekkel kivitelezőt kerestek az önkormányzatok. Rendre az Eliost találták meg. Hamar Endre pedig 2013 januárja és 2014 áprilisa között pedig a Sistrade-ben és az Eliosban is tulajdonos volt.

A MEKH-határozatot sem akárki írta alá: Dorkota Lajost még Orbán Viktor kormányfő nevezte ki személyesen hét évre 2013-ban. Dorkota Lajos 1998-tól 2013-ig fideszes parlamenti képviselő volt. A dokumentum azt is rögzíti, hogy a Sistrade által elhagyott települések közvilágítása mely cégekhez vándorolt át. A legnagyobb nyertes az eddig szinte teljesen ismeretlen PLH Közvilágítás Kft. lett, amely 29 települést szerzett meg, köztük a felcsúti közös önkormányzat összes települését, valamint például Hévíz, Keszthely és Tapolca is a cég zsákjában kötött ki. "Országszerte közel 400 önkormányzat területén végzünk közvilágítási szolgáltatásokat, ez a napi gyakorlatban több mint 100 ezer lámpatest üzemeltetését és karbantartását jelenti, melyek között folyamatosan nő a LED-technológiájú lámpatestek száma" - szól a cég bemutatkozása.

Sok volt a panasz

A PLH érdekes módon 2017-ben és 2018-ban is nulla forint árbevétel mellett ért el 35, illetve 23 millió

forintos nyereséget. Az azonos elérhetőségű Projekt Light Hungary Kft. viszont éves szinten mintegy 450 millió forintos forgalmat tud felmutatni, ami 2018-ban 38 millió forintos profithoz volt elég. A két cégnek előbb elágazik, majd újra találkozik a tulajdonosa: a PLH tulajdonosi lánca Tóth Balázshoz vezet, aki az ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt. tulajdonosa is. Az ELMIB-et 2000-ben az állam alapította az önkormányzatok energetikai infrastruktúrájának korszerűsítésére, de sikerei dacára 2005-ben privatizálta az MSZP-SZDSZ kormány. A Projekt Light Hungary szintén ELMIB-es hátterű a tulajdonos Borody Balázson keresztül, aki az ELMIB leánycégének, a Közvil-nek a vezetője.

"Sok panasz volt az utóbbi években Makón a pislákoló, elsötétülő utcai lámpákra, illetve arra, hogy nehézkes a hibabejelentés. A város most új céggel szerződött a közvilágítás karbantartására" - írta tavaly decemberben a delmagyar.hu. Az új cég itt is a PLH, pedig a Csongrád megyei város is Hamar Endre és a Sistrade terepe volt. A Magyar Narancs írta meg, hogy Keszthelyen és Makón nagyjából ugyanannyi lámpatest karbantartására kötöttek megállapodást úgy, hogy 4 évre Makó 35,4 millió, míg Keszthely 5 évre 23,6 millió forintot fizetett a szolgáltatásért. Most már Makó és Keszthely is a PLH felségterülete lett. Elios-ügyben még 2018- novemberében jelentette be a rendőrség, hogy bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást. Most pedig már új cégek világítanak a köznek, így nincs semmi látnivaló.