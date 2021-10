Elsöpörheti a karácsonyt a járvány negyedik hulláma

A mai Kormányülésen fontos bejelentést tett a járványügyi intézkedésekről Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, később kérdéseinkre tovább tisztult a kép a korlátozásokat illetően. Így kiderült, hogy a kórházi látogatási tilalom alól a korábbi hullámokhoz hasonlóan most is kivételt képez a haldoklók látogatása - Gulyás legalábbis indokoltnak tartaná ezt.

Az intézkedési csomagnak nem része a kórházi ágyak felszabadítása, valamint műtétek elhalasztása - ahogy történt az a korábbi hullámoknál -, a miniszter szerint ajánlásként sem került elő ez a lehetőség a kormányülésen. Mint ahogy a maszkhasználat elrendelése sem a zárt terekben.

Kérdésünkre azt mondta, hogy nem lehet biztonsággal megjelölni, mikor éri el a csúcsát a járvány negyedik hulláma, de a különböző modellek alapján a - szakértők által korábban jelzett - november végi, december eleji időpontnál inkább később érhetünk el oda. (A miniszter szavai alapján tehát nagyobb az esélye annak, hogy az év végi, karácsonyi időszakban lesz a legrosszabb a járványhelyzet.)

Más témában is kérdeztük a minisztert, így az üzemanyagárak miatt kialakult feszült helyzetről. A tájékoztató során Gulyás korábban kifejtette, hogy a gazdaság különböző aspektusából vizsgálják a helyzetet, de egyelőre nem tartják indokoltnak a beavatkozást (nemrég Orbán Viktor miniszterelnök az árak befagyasztását is kilátásba helyezte). Csakhogy az árak mellett Európa egyes országaiban már az üzemanyag-ellátás is akadozik.

Előállhat ez a helyzet nálunk, és a kormány folyamatos tárgyalásban van-e a MOL-lal?

- kérdeztük a minisztert, aki egy nemmel és egy igennel válaszolt.

Érdeklődésünkre elmondta továbbá, hogy a hitelmoratórium újabb körébe jelentkezés (amely meghatározott társadalmi csoportoknak áll nyitva) október végi hatályát nem fogják meghosszabbítani (tehát aki kimarad, az lemarad).

A Budapest Airport visszavásárlásának részleteiről az ügylet lezárásáig nem kívánt beszélni (a sajtóhírek szerint 4,44 milliárd eurót fizet az állam az eladónak), ami pedig a pénz forrását illeti, elmondása szerint a

szeptemberben kibocsátott devizakötvényekbők befolyó összeg is szolgálhat ilyen célokat.

Azt is megtudtuk még, hogy a közfoglalkoztatottak bére követni fogja a minimálbér emelését, a mindenkori minimálbér 50 százalékát fogja kitenni jövőre. A régóta 28 500 forinton befagyott nyugdíjminimum emelése viszont nincs napirenden.

A miniszter tájékoztatása szerint az első és második körös oltásokra vonatkozik a munkaadók döntése a munkavállalók beoltottságának előírásáról, s az első oltást a döntés meghozatala után december 15-ig kell felvennie az alkalmazottnak. Aki erre nem hajlandó, azt Gulyás szerint fizetés nélküli szabadságra küldheti a munkáltató, ám ennek időtartama maximum egy év lehet, ami után a dolgozót el lehet küldeni.