Elvitte a vírus a hegyet

Nagyon izgalmasnak ígérkezett Klein Dávid és Suhajda Szilárd számára a tavaszi szezon a Himalájában. A páros a Makalu megmászására készült, ami nemcsak önmagában lett volna jelentős, de egyben felkészülésnek is tekintették jövő évi projektjükre, amikor visszatértek volna az Everestre, hogy oxigénpalack nélkül érjék el a világ tetejét. Aztán hirtelen minden álom összetört, amikor elszabadult a koronavírus. A Himalája „bezárt,” a terveket pedig jegelni kellett. De honnan volt rá pénz? És mi lesz most?

Már jócskán a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozások idején jártunk, amikor megkerestük az ország két legismertebb hegymászóját, Klein Dávidot és Suhajda Szilárdot. A pandémás helyzet miatt videókonferenciás beszélgetést folytattunk – egyrészt természetesen a füstbe ment Makalu-tervről, másrészt pedig a hegymászás kevésbé érintett oldaláról, az anyagi háttérről és annak megteremtéséről kérdeztük őket.

Végigbeszéltük, hogyan is működik a szponzorkeresés, hogyan áll össze fejben a páros és csapatuk egész éves költségvetése – és aztán hogyan kell azt a gyakorlatban, menet közben jócskán megváltoztatni, lefaragni róla egy csomó dolgot, mert közbeszól az élet. Az interjúból kiderül, hogy az ismert, népszerű mászók, a Klein-Suhajda párosnak még mindig hideghívásos telemarketinggel kell felhajtaniuk a támogatókat, mely módszer sikerességi rátája náluk is borzasztó alacsony. Arról is szó esik, hogy egyes esetekben kukázniuk kell, hogy spórolni is tudjanak az expedícióra, és legyen is mit enniük közben.

Elmondják, miért ilyen nehéz támogatókat találniuk, arról pedig már Németh Ottó, a Magyar Marketing Szövetség Sportmarketing Tagozatának elnöke beszél, hogy ehhez képest a hegymászás szponzorálása miért is éri meg sokkal jobban a cégeknek, mint rengeteg más sportág pénzelése.

Kleinnel és Suhajdával azt is végigbeszéljük, hogy konkrétan milyen tételeket tartalmaz egy himalájai expedíció költségvetése, és mivel jövő évi céljuk az Everestre való visszatérés, azt is megkérdeztük, mi mennyibe kerül a Föld legmagasabb hegyének megmászásakor.

A két hegymászó azt is elmondja, hogy tavaszi expedíciójuk kényszerű elhalasztása miatt most mekkora anyagi bukást kell lenyelniük, végül mesélnek arról is, hogy hegyi emberként hogyan élik meg a kijárási korlátozás miatti házi fogságot.

