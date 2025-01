Enyhítő körülmények: most még pénzbüntetéssel megúszta az egyik leggazdagabb magyar

Számos enyhítő és súlyosbító körölményt figyelmbe véve a Fővárosi Törvényszék különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt közvetett tettesként 250 millió forintos pénzbüntetésre ítélte jogerősen Jellinek Dánielt kedd délelőtt. Ez már a második hasonló ítélet volt az egyik leggazdagabb magyar ellen, hiszen a Kecskeméti Törvényszék 2022-ben egyszer már elmarasztalta költségvetési csalás ügyében bűnsegédként az ország talán legnagyobb ingatlanguruját. Erre fel is hívta a figyelmét a bíróság az ítélethirdetés során: már most is mérlegelték a foglalkozástól való eltiltás lehetőségét is, de egyelőre nem tartották indokoltnak, a harmadik hasonló esetnél azonban már számíthat rá Jellinek Dániel. Ez pedig azt jelentené, hogy nem lehetne cégvezető.

A mostani ügy háttere:

novemberben kezdődött az elmúlt évek egyik legnagyobb, a költségvetésnek négy és fél milliárd forint kár okozó számlagyárának büntetőpere,

az ötven vádlott között van Jellinek Dániel milliárdos üzletember 74 éves édesapja és az egyik Jellinek érdekeltségébe tartozó cég vezetője is. Ám a 24.hu megtudta: a hetedik leggazdagabb magyar magára vállalta a csalást apja és kollégája helyett.

Az ügyészség szerint a Jellinek tulajdonában álló Indotek-csoport két cége fiktív számlákat fogadott be, ezzel 52, illetve 53 millió forint kárt okoztak. A két társaságot (Mall Management Kft. és In-Management Kft.) az üzletember apja és kollégája vezette a fiktív számlák befogadása idején. A mostani tárgyalás előkészítő ülés volt, aminek lényege, hogy ha a vádlott beismeri a bűncselekményt, akkor nem kell hosszadalmas tárgyalást tartani, hanem a bíróság rögtön ítélet is hozhat. Ez történt most is, Jellinek Dániel mindent beismert.

„A mai tárgyalást övező jelentős sajtóérdeklődést látva csak megerősödött bennem, hogy jól döntöttem, amikor édesapám és kollégám helyett vállaltam ebben a kellemetlen ügyben a felelőséget és ezzel együtt az eljárás terheit. Az anomáliákat egy belső vizsgálat eredményeként már hónapokkal a NAV megkeresése előtt észleltük, önrevízió keretében korrigáltuk, és a jogszabályoknak megfelelően a kamatokkal növelt összeget hiánytalanul megfizettük, így sem az államot, sem a költségvetést nem érte kár. Emellett az eljárás során végig együttműködtünk a hatóságokkal, és elkötelezettek voltunk az ügy mielőbbi tisztázása mellett. A bíróság mai ítéletében kiszabott pénzbüntetés megfizetésével az ügyet lezártnak tekintjük”

– fogalmazott Jellinek az ítélet után.

A mintegy 40 perces tárgyalás legérdekesebb része talán az volt, amikor a bíró a milliárdos üzletember anyagi helyzete felől érdeklődött. Erre azért volt szükség, mert ha Jellinek Dániel esetleg nem fizetné be a büntetést, akkor végrehajtást kellene elrendelni. A bírói kérdésre nem volt túlságosan bőbeszédű a vállalkozó: havi jövedelmét 1-2 millió forintban jelölte meg, osztalékként pedig milliárdnál nagyobb bevételt említett. Az ingatlanjai számára nem tudott pontos számot mondani: cégei és a saját nevén is jelentős mennyiségű ingatlana van.

Jellinek Dániel az ítélet után

Az ítétélet tehát 250 millió forint, ami 500 napig napi 500 ezer forintot jelent. Ez a törvényi maximumhoz közeli összeg. Ugyanakkor aligha okoz komoly problémát, hiszen a 100 leggazdagabb magyar című kiadvány szerint Jellinek Dániel a hetedik legvagyonosabb ember az országban, vagyonát 295 milliárd forintra becsülték. A bíróság azt is felajánlotta, hogy részletfizetést is kérhet.

Arra lehetett számítani, hogy a milliárdos esetleg hatalmas ügyvéd-csapattal jelenik majd meg a tárgyaláson, de végül mindössze egy ügyvéd kísérte el, aki gyakorlatilag meg sem szólalt. Az ítélet szerint tehát több enyhítő és súlyosító körülményt is mérlegelt a bíróság Jellinek esetében, aki a NER ismert vállalkozóival is gyakran üzletel, legutóbb pedig az Auchan Magyarország résztulajdonosa lett.

Enyhítő körülmények:

4 gyerek apja,

beismerte a bűncselekményt,

megbánó viselkedés,

megtérítette a kárt.

Súlyosító körülmények:

második hasonló bűncselekmény,

közgazdász végzettség.

Az ügy hátterét a 24.hu foglalta jól össze: F. Zsolt nevével forrt össze, az általa vezetett szervezetre 2021 nyarán, nyolcvan helyszínen egyszerre csaptak le a hatóságok. A vád szerint a bűnszervezet egy többszintű, takarítási és informatikai szolgáltatásokat nyújtó céghálózatot és számlagyárat működtetett. A nyomozók szerint a számlázási adatokból kiderült, hogy a kibocsátott fiktív számlákkal a csoport megrendelői jogosulatlanul csökkentették a fizetendő áfájukat, miközben a számlakibocsátó cégek nem végeztek valós tevékenységet. A hálózat élén F. Zsolt, avagy a Nagymester állt, aki korábban az Axel Springer, a BKV és a CBA informatikai igazgatója volt.