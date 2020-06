EU-csúcs: nincs megállapodás a helyreállítási alapról

Történt ugyan előrelépés, de a tagállamok továbbra is megosztottak.

Az EU hétéves költségvetésére épülő 750 milliárd eurós csomag finanszírozná továbbá az uniós politikákat, valamint hitelgaranciaként szolgálna a tagállamok számára, és beruházásaikat is ösztönözné.

Az Európai Bizottság által május végén bemutatott, hosszú távú gazdasági kilábalást támogató alap egyebek között abban segítené a tagországokat, hogy ne alakuljon ki lényeges eltérés gazdaságuk helyzetét illetően, ami az egységes piac működésére is káros hatással lenne.

Az uniós tagországok állam-, illetve kormányfői most először cseréltek véleményt az unió 2021-2027 közötti költségvetésének tervezetéhez szorosan kapcsolódó, a koronavírus-válság utáni fellendülést szolgáló pénzügyi helyreállítási csomagról.

A szankciókat az EU az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedésekre válaszul vezette be 2014 júliusában.

Beszámolt az Európai Tanács elnöke arról is, hogy az Európai Unió 2021. január végéig meghosszabbította az Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági szankciókat, mivel nem történt előrelépés a minszki megállapodások végrehajtásában.

Komoly előrelépést sikerült tenni az európai uniós tagországok vezetőinek pénteki tanácskozásán, azonban továbbra is megosztottság mutatkozik köztük úgy a koronavírus-válság utáni fellendülést szolgáló helyreállítási alapot illetően, mint az unió 2021 utáni hosszú távú keretköltségvetésének esetében - közölte Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a videokonferencia keretében tartott csúcsértekezletét követően Brüsszelben.

