Évekig tartó növekedés után tavaly már stagnált a hazai gumiabroncspiac

Éves visszatekintésben elmondható, a hosszú évek óta tartó emelkedés után először korrigált vissza a hazai gumiabroncs piac: míg 2018-ban összesen mintegy 2 millió 960 ezer gumiabroncsot értékesítettek a forgalmazók Magyarországon, 2019-ben több mint 2 millió 940 ezer darabot tett ki az értékesítés volumene.

„A továbbra is növekvő használt- és újautó-értékesítések, illetve az üzemanyag fogyasztás trendszerű növekedése is kedvező környezetet biztosított az abroncsértékesítésnek 2019-ben, ennek ellenére a nyári szezon lassú indulásáról, majd a szezon végén magasabb készletekről számoltak be a kereskedők. Az elmúlt évekhez hasonlóan sok autón maradtak fent a téli abroncsok, elhúzódtak az átszerelések.

Az enyhe időjárás miatt a téli szezon szintén lassan indult a kereskedői visszajelzések alapján. A gyártók évről évre optimalizálódó gyártási és logisztikai folyamatainak köszönhetően az abroncsok elérhetősége javult az előző évekhez képest. A december elején bekövetkezett havazás következtében az előjegyzési határidők ismét egy hét fölé emelkedtek, jelentős kihívás elé állítva a munkaerőhiánnyal küszködő szervizeket. A kereskedők többsége viszonylag alacsony készlettel zárta az évet, így 2019 tovább erősítette a korábbi trendeket, miszerint a nyári szezon csökkenő volumeneit a téli szezon és a négy évszakos abroncsok erősödése kompenzálja"– összegzi a piaci trendeket Rábai Dániel, a Continental Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója.

Nőtt a nagy méretű abroncsok iránti kereslet

Akár a nyári, akár a téli abroncsszegmenst tekintve, elmondható, hogy a nagyméretű, UHP (Ultra High Performance) abroncsok iránti kereslet határozottan növekedett. Nyári abroncsok esetén ez minden méretkategóriában legalább 10%-kal, míg a téli abroncsok szegmensében az UHP méretek 4-11%-kal növekedtek (kivéve a 18", ami 7,2%-ot csökkent). Ugyanakkor elmondható, hogy a 15" és azalatti méretű abroncsok iránti kereslet jelentősen csökkent.