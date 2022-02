Felcsúton egyszerre két szépségszalon is verseng az ügyfelekért

Két hónappal a választások előtt nem túl változatos a kiskereskedelmi piac képe a településen. Viszont mindjárt hivatalosan is nyit egy új sport hotel és sok házat is vehetünk, nagy a kínálat így 2022 elején.

Két éve jártunk utoljára a Váli-völgyben lévő kis faluban és elsőre kevés újdonságot fedeztünk fel. Ha csak nem számítjuk azt, hogy két zebra és két jelzőlámpa ad lüktetést az amúgy hétköznap kora délutánhoz képest nagy forgalmat mutató Fő utcának.

A kormányfő gyermekkorának helyszínét most is szívébe zárja a kabinet

Január végén ugyanúgy sok romos épület éktelenkedett ezen a fő ütőéren, mint két éve. A legnagyobb ingatlanhirdetési portál szerint összesen 18 eladó ház van a piacon, ebből nem kevesebb mint hét éppen a legfontosabb utcában, ezeket táblák is jelzik. Elgondolkodtató, hogy miközben a falu folyamatos fejlődéséről hallani (néhány példát alább mi is hozunk), miért akarnak ilyen sokan megválni ingatlanjaiktól. Az egyik országos közvetítő hálózat ráadásul egyenesen úgy hirdeti az egyik düledező, 83 négyzetméteres, 900 négyzetméteres telken található családi házat, hogy

„a rohamosan fejlődő Felcsút legjobb részén”

juthatunk ingatlanhoz, előnyként pedig azt írta oda, hogy „közel van a kisvasút és a Puskás Akadémia”.

A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy a főúttal párhuzamos egyik utcában és az abba belefutó másikban már két éve is láttunk új építésű vagy felújított, takaros házakat. Néhánynál térkőborítás is van, hogy könnyebben hajthasson fel a gazda nagy értékű autója. Az egyik háznál, most is láttunk az udvaron két terepjárót.

Jobb a helyzet, ha boltokat keresünk. Az egykori ABC már két éve is felújítás alatt volt, most azt láttuk, hogy frissen sárgállik a homlokzat, de a nyitás ideje még kérdéses. Egy másik vegyes boltnál kisebb pékárus-süteményes részlegbe csábít egy tábla, de ami ezeknél is érdekesebb, hogy mindjárt két szépségszalon és egy fodrászat is várja az ügyfeleket, mindhárom a főútvonalon.

Természetesen egy nemzeti dohánybolt is működik és benzinkúton is tankolhatunk. Mivel a lakosság létszáma 1900 fő körül van, Felcsút is jogosult támogatásra a helyi kisboltok felvirágoztatását szolgáló Magyar falu programban, így akár további szolgáltatók is megjelenhetnek, bár a lakosok zöme vélhetően inkább nagyobb településekre jár pénzt költeni.

A pénzügyeket a faluház tömbjében működő Duna Takarék Bankban intézhetik. Várhatóan még idén változik majd a név és a logo is, hiszen a volt polgármester, Mészáros Lőrinc a takarékokat is beolvasztja az MKB, a Budapest Bank és a Takarékbank összevonásából létre jövő szuper bankjába. A multimilliárdos gázszerelő cégbirodalmának néhány tagját egy jól karbantartott főútvonali ingatlanba jegyezték be. A gyermekei által vitt Fejér-B.Á.L. Zrt. cég főhadiszállása szintén jó állapotú házban várja az ügyfeleket, nem messze ettől az épülettől.

Orbán Viktor mást is ismer, mint a foci Aprócska hírre lettünk figyelmesek a Felcsúti Hírlap 2021. decemberi számában. A képpel illusztrált szöveg szerint 22 évvel ezelőtt egy korfball csapat mutatkozott be Felcsúton. (a korfball a kosárlabdához hasonló csapatjáték, Magyarországon már 30 éve játsszák, szövetsége is van – a szerk.) A képaláírás szerint a kultúrház mögötti aszfaltozott kézilabdapályán „Orbán Viktor miniszterelnök úr ismerkedett a különös labdajátékkal”.

Felcsút vonzóképességére több tény is utalhat. Egyrészt már évek óta itt működik a járműalkatrészekkel kereskedő Agro-Felcsút Kft., 2020-as nettó forgalma meghaladta a 2,5 milliárd forintot. Két éve itt telepedett meg a szintén magyar tulajdonú Schevery Kft., ez a cég munkagépekkel kereskedik, földmunkákat és más építőipari megbízást vállal a környéken és műszaki tervezést is végez. Egy pizzéria és egy sportszerkereskedő vállalkozás is próbálkozik a faluban.

Hátul, a kép közepén az ovális alakú új sport hotel, amit csak az edzőpályák védőhálója mögül lehet lefotózni

Nem meglepő módon nagyságrendekkel nagyobb bizniszt bonyolít le a sok milliárd forintnyi közpénzzel kistafírozott Puskás Akadémia. A Makovecz-stílusú Pancho Aréna és a konferencia központ mellett nem régen fejezték be az új sport hotelt. Közelebbről azonban nem lehet szemügyre venni, erről gyanakvó, fekete ruhás biztonságiak gondoskodnak a főbejáratnál lévő sorompó előtt. A szomszédos építési terület szélénél állva azonban jól látszik több földmunka nyoma a sport hotelhez tartozó óriási telken. Az ott posztoló fekete ruhás férfi kicsit készségesebb volt és azt mondta, hogy lesz itt egy uszoda, egy egészségügyi ellátópont, tűzoltóság

„ és minden, ami kell egy ekkora hatalmas komplexum kiszolgálásához, mint amilyen ez a sportbázis”.

Az új hotel nem az első a környéken, amelyik a sportolókra és üzleti rendezvényekre hajt. Már évekkel ezelőtt megnyílt a Puskás Ferenc sport és wellness hotel a szomszédos Alcsútdobozon. Szerettünk volna ott ebédelni, de épp felújítják, a honlapján azt ígérik, hogy idén nyáron újjávarázsolva megnyílik.

Építkezés egyébként Felcsút keleti főbejáratánál, rögtön a kisvasút megállójánál is zajlik. Bár január végén a hétköznap ellenére is pihent a daru, az látható, hogy nagy erőkkel elkezdték az aprócska tó környékének a beépítését, erre a kihelyezett tábla szerint csaknem 240 millió forintos közpénzt is kaptak. Azt nem sikerült kideríteni, hogy erra az egész beruházásra mi szükség van.

A kisvasút megállója mögött már formálódik az új tó és a díszes szökőkút

Ha már infrastruktúra: jó hír a felcsútiaknak, hogy megújul a Csákvár-Felcsút összekötő út teljes hosszban 1,9 milliárdból, a 811-es és 8111-es utak Alcsútdoboz és Felcsút belterületén 745 millióból. A Magyar falu program részeként mintegy 2,2 milliárd forintból megújul a 8111-es út Vál, Tabajd és Alcsútdoboz belterületén. 2021 novemberében megkezdték a 8113-as Felcsút-Szárliget összekötő út felújítását, idén őszre kell befejezni. Azon már nem lepődtünk meg, hogy az útépítésben a kormány régi barátja és harcostársa, Szijj László Duna Aszfaltja a főszereplő.