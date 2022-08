Fellebbez a Ryanair, a végsőkig is elmennek az igazukért

Ahogy arról hétfőn lapunk is beszámolt róla, 300 milliós bírságot kapott a Ryanair, közölte Varga Judit. Az igazságügyminiszter Facebook-oldalán számolt be a magyar kormány és a Ryanair vitájának újabb fordulatáról. "Magyarországon a törvények mindenkire vonatkoznak. Az extraprofit-különadó megkerülését vagy áthárítását fogyasztóvédelmi vizsgálattal és bírsággal fogjuk büntetni a továbbiakban is!" - írta Varga Judit.

A légitársaság gyorsan reagált a történtekre, mint jelezték, fel fog lebbezni a Ryanair a magyar fogyasztóvédelem által hétfőn kirótt 300 millió forintos bírság ellen – értesült a Világgazdaság. A fapados légitársaság szerint a büntetés alaptalan, és közölték azt is, hogy akár az uniós bíróságig is hajlandóak elmenni az ügyben.

A társaság arra hivatkozik, hogy az uniós jogszabályok lehetővé teszik a légitársaságoknak, hogy az EU-n belül saját hatáskörben szabják meg a repülőjegyek árát, abba a tagállamok kormánya és fogyasztóvédelmi hatóságai nem szólhatnak bele.