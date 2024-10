Földbe áll a magyar gazdaság? Erről is kérdezzük Pogátsa Zoltánt a Klasszis Klub Live-ban

A Klasszis Klub október 31-én 15 óra 30 perckor kezdődik, a teljesen ingyenes online rendezvényünkre az alábbi linken tud regisztrálni: Regisztráljon most! >>

Finoman szólva nem áll jól a magyar gazdaság szénája. Legalábbis erre lehet következtetni az utóbbi hetekben, hónapokban megjelent KSH-adatokból. Gyenge ipari teljesítmény, azon belül visszaeső építőipar, brutális, két számjegyű beruházás-csökkenés. S mivel a kiskereskedelem sem bővült, nem is lehet csodálkozni azon, hogy a GDP-növekedés sem acélos, az idei első félévi adat mindössze 1,3 százalékkal haladta meg 2023 azonos időszakáét.

Hogyan lesz ebből nemhogy 4, nemhogy 2,5, hanem akár csak 2 százalékos gazdasági növekedés?

Csupán az infláció jelenthet vigaszt, de az is csak soványat. Hiszen bár a szeptemberi éves fogyasztóiár-index telibe trafálta a Magyar Nemzeti Bank 3 százalékos inflációs célját, nem kérdés, hogy a 2024-es átlagos érték ennél magasabb lesz. Már csak a hosszabb távú inflációs folyamatokat tükröző, a szezonális hatásoktól megtisztított maginfláció magas, 4,8 százalékos értékéből kiindulva. Ráadásul a 3 százalékos hazai pénzromlás nemzetközi szinten már nem nagy truváj, Európában például jóval több ország mutatott ki ennél alacsonyabb rátát az előző hónapban, mint amennyi magasabbat.

Miközben a viszonylag hosszabb időn át relatíve stabil forint is már megint gyengülő pályára került, az euróval szembeni árfolyama például közel két év után újra a 400-as lélektani határ fölé ment. Amelyben a nemzetközi környezet romlása – az orosz-ukrán mellett az izraeli háború eszkalálódása – mellett éppen a magyar gazdaság már említett gyenge teljesítménye játszik közre. Közte a még nem említett tényező, az állami költségvetés masszív hiánya.

Vajon képes lesz-e megfordítani az Orbán-kabinet a negatív folyamatokat, például a minap belengetett új gazdasági akciótervvel? Amely része az önkéntes nyugdjpénztárakban lévő összegek kimozdítása, azok felhasználásának ösztönzése lakáscélokra. Mennyire életképes és ami a lényeg, reális elképzelés ez utóbbi?

Október 31-én Pogátsa Zoltán lesz a Klasszis Klub vendége

Fotó: Bánkuti András

S hogyan befolyásolhatja a magyar gazdaság külső környezetét a november 5-én esedékes amerikai elnökválasztás? Amely kapcsán a magyar kormány kvázi Messiásként várja Donald Trump visszatérését.

