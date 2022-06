Gáz van a gázzal? Sürgősen feltöltenék az európai gáztározókat

A 490 szavazattal, 47 ellenében és 55 tartózkodás mellett elfogadott rendeletjavaslat szerint az EP-képviselők a stratégiai gáztartalékok lehető leggyorsabb feltöltését sürgetik, hogy az orosz-ukrán háborús konfliktus közepette is biztosított legyen az energiaellátás.

Az új rendeletjavaslat szerint a tagországok és az üzemeltetők november elsejéig legalább 80 százalékig, de lehetőség szerint 85 százalékig kötelesek feltölteni az európai földgáztárolókat. A következő években a cél a 90 százalékos feltöltés annak érdekében, hogy Európa az esetleges ellátási zavarok esetén is védett legyen. Az is elvárás lesz a tagországokkal szemben, hogy több forrásból szerezzék be a földgázt, és külön intézkedésekkel fokozzák az energia-hatékonyságot.

Feltöltenék. Fotó: Depositphotos

A rendelet szerint a gáztároló létesítmények ezentúl kritikus infrastruktúrának minősülnek. Ezért a külső beavatkozás kockázatának kizárása érdekében üzemeltetőiknek kötelező tanúsításon kell átesniük. Kizárólag azoknak az üzemeltetőknek a tulajdonában, illetve ellenőrzése alatt maradhatnak uniós gáztároló létesítmények, amelyek megszerezték ezt a tanúsítványt.

Az Európai Bizottság augusztusig iránymutatást ad ki a tagországoknak arról, hogy hogyan tudnak közösen földgázt beszerezni. Az eljárást két vagy több tagország kezdeményezheti majd. A rendelet az Európai Unió Tanácsának jóváhagyását követően lép hatályba.

(MTI)