Gázbiznisz: a MET már nem osztozik a Telekommal az osztalékon

Minden akadály elhárult azelől, hogy egyedüli irányítást szerezzen az E2 Hungary Zrt. gázszolgáltató cégben a MET-csoport, ugyanis a Gazdasági Versenyhivatal engedélye után a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) előzetes hozzájárulását is megszerezte a befolyásszerzéshez - derül ki a MEKH február 19-i határozatából. A döntés értelmében a magyar alapítású MET-csoport közvetlen befolyása az eddigi 50 százalékról 50,25 százalékra emelkedhet az E2 Hungary Zrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozó legfontosabb döntési ügykörökben.

A 2015-ben alapított E2 Hungary-ban eddig a MET és a Magyar Telekom 50-50 százalékos befolyással rendelkezett. Ez az arány tolódott el látszólag minimálisan a MET javára, de az a minimálisnak tűnő 0,25 százalékos növekedés mégis egyedüli irányítást eredményez az energiakereskedő cég felett. Ezentúl ugyanis a MET dönthet a vezérigazgató személyéről és bérezéséről, valamint az osztalék megállapításáról és kifizetéséről is. Persze a kockázatok is változtak: az esetleges veszteségeket is neki kell fedeznie.

A határozat indoklásából pedig kiderült, hogy a MET és a Magyar Telekom megegyezett, ami egyrészt kockázatmentesebb üzleti felállást eredményez a Telekom részére, másrészt a többletkockázat vállalásának ellentételezéseképpen, többletszavazati jogok megszerzése útján a társaság feletti tényleges irányítás megszerzésére és a felosztani rendelt osztalék 99 százalékára jogosítja a MET Holding-ot.

Kisöpörték a nyereséget

Ez az osztalék tényleg megérhet némi kockázatot, hiszen az E2 Hungary Zrt. 2018-ban 57,3 milliárd forint árbevétel mellett 810 millió forint adózott eredménnyel zárt, míg 2017-ben 54,6 milliárd forintos forgalom mellett egymilliárdos nyereség jött össze. Az energiakereskedő cég beszámolójából pedig kiderült, hogy mind a két évben az utolsó fillérig ki is vették a profitot osztalék formájában. Eddig azonban a MET és a Telekom fele-fele arányban osztozott, ezentúl viszont 99 százalékot kap a MET.

Az E2 Hungary a magyarországi energiaszolgáltató piac meghatározó szereplőjeként egy kézből kínál földgáz- és villamosáram-szolgáltatást a legkülönbözőbb gazdasági ágazatokban tevékenykedő üzletfeleinek. Megbízható, szakértő partnerként immáron több mint 4000 üzletfelünk számára biztosítjuk személyre szabott, kiváló ár-érték arányú, minőségi szolgáltatásainkat - szól a cég bemutatkozása. Az ügyfelek között rengeteg állami és önkormányzati szereplő is van: többek között a MÁV, számos egyetem és színház, több megyeszékhely a cégtől kapja a földgázt.

Hogy miért marad tulajdonos a Telekom az E2-ben, ha az oszatlék a MET-nél landol, azt egyelőre csak találgatni lehet, és a telekommunikációs cégtől kapott válasz sem visz sokkal közelebb a megfejtéshez. "Az E2 Hungary irányítási struktúrájának megváltoztatására irányuló tranzakció nemrég lezárult. A tranzakcióval a MET energetikai szakmai befektetői szerepét erősítette meg az E2 Hungary napi működésében. A MET Csoport és a Magyar Telekom közötti együttműködés, illetve az 50-50 százalékos tulajdonosi arány változatlan marad" - közölte lapunk kérdésére a Telekom. A változás szerintük több okra vezethető vissza: egyrészt az energiapiaci környezet változásaira, másrészt arra a célkitűzésre, hogy a társaság a jövőben a stratégiai növekedést biztosító alaptevékenységeire kíván még inkább koncentrálni.

A TIGÁZ is már a zsákban

Maga a MET pedig idén januárban szerepelt legutóbb a hírekben, amikor a szingapúri Keppel Corporation 20 százalékos részesedést szerzett a svájci központú MET Holding AG-ben. A 2007-ben alapított MET Csoport leányvállalatai révén 15 országban van jelen, 23 nemzetközi kereskedelmi ponton és 28 ország gázpiacán aktív. A cégben korábban tulajdonrésze volt több magyar üzletembernek is, Garancsi István, a Market Zrt. tulajdonosa, Nagy György, a Wallis alapítója, illetve a MET-et egykor alapító Mol Nyrt. 2018. május végén adta el tulajdonrészét Lakatos Benjamin vezérigazgatónak és a menedzsment többi tagjának. A tranzakcióról beszámoló Index akkor azt írta, arról csak találgatni lehet, miért adták el a nyereséges társaságot.

A MET remek kapcsolatot ápol Mészáros Lőrinc nagyvállalkozóval: tavaly nyáron jelentették be, hogy a felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó Opus Global Befektetési Alapkezelő Zrt. által tulajdonolt Status Energy Magántőkealap a leányvállalata révén 49,57 százalékos közvetett tulajdont szerzett a Tigáz Zrt.-ben. Az olasz ENI pedig még 2017 végén adta el a MET-nek a Tigáz Zrt.-t, ami leányvállalatán keresztül a magyar gázvezetékhálózat 48 százalékát birtokolja, összesen nagyjából 33 ezer kilométernyit. A MET cégcsoport konszolidált árbevétele 2018-ban 10,72 milliárd euró volt, a kereskedett gázmennyiség több, mint 42 milliárd köbméter.