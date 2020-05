Gazdaságvédelmi akcióterv: nincs napirenden újabb ágazatok megsegítése

Pakson nem áll meg az élet, időben be fogják fejezni a beruházást, az idei elvonások ellenére is.

Más újságírói kérdésre pedig elmondta, hogy a kórházakba számos közérdekű megkeresés érkezett, ami a járványhelyzet alatt elfogadhatatlan, mert a koronavírus elleni védekezésről vonja el a figyelmet, ezért volt szükség a közérdekű adatigénylés szabályainak módosítására, melyről elsőként lapunk számolt be .

Ma viszont elég egyértelmű üzenet érkezett kérdésünkre a Kormányinfón . Gulyás Gergely miniszter szerint nincs napirenden ilyen előterjesztés, és a kormányban úgy látják, hogy "jól határozták meg azt a kört", amelyet a legnagyobb mértékben sújtott a válság, ezért feltétlenül segítséget kellett nyújtani. Ez alapján sok esélyt nem látunk arra, hogy a támogatásból kiszorult cégek is részesüljenek a gazdaságvédelmi programnak a célzott köztehercsökkentési részéből.

Azonban erre a támogatásra más ágazatok is igényt tartanának, s az ezzel kapcsolatos felvetésekre eddig nyitottnak mutatkozott a kormány. Legalábbis annyiban, hogy kilátásba helyezték a kör bővítését.

Bár korábban kilátásba helyezte a kormány, hogy egyebek mellett az idegenforgalomban, szerencsejátékiparban, személyszállításban működő cégek mellett más ágazatok is közvetlen segítséget kaphatnak a gazdaságvédelmi programból, ma világossá vált, hogy nem tervezik a kedvezményezettek bővítését.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!