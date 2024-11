Tele van a gáztárolónk

Kapcsolódó cikk Az olcsó gáz is drágult – mit jelent ez a magyaroknak? A nyári szinthez képest látványosan erősödött az utóbbi időszakban a földgáz tőzsdei ára, ami a lakossági támogatások mértéke miatt nem jön jól a magyar kormánynak.

Magyarország egymást követő két időszakban múlta felül az uniós elvárást a gázfelhasználás visszafogásában is. A tagállamoknak az előző öt év átlagához képest 15 százalékos csökkenést kellett elérniük. A hazai megtakarítás mértéke a kötelező szintet jelentősen felülmúlva 20 százalékos volt tavaly után idén áprilisig is.

Február, május, július és szeptember után november elsején is meghaladja az uniós elvárást a magyarországi földgáztárolók töltöttségi aránya, amely jelenleg 91 százalékos. Idén tehát az öt feltöltési célérték mindegyike hiánytalanul és határidő előtt teljesült.

A földfelszín alatti gáztárolóval rendelkező tagállamokat 2022 óta kötelezi uniós rendelkezés arra, hogy létesítményeiket a fűtési szezon kezdetére kapacitásuk legalább 80 százalékáig töltsék fel. Tavaly óta e közös célérték 90 százalékra emelkedett november elsejei határidővel. Ütemezett elérése érdekében a szabályozás országonként eltérő köztes szinteket is rögzít.

Az elvárásoknál is jobban feltöltöttük Fotó: Depositphotos

A tárolói töltöttség – jócskán 93 százalék feletti értékkel – szeptember-október fordulójára tetőzött Magyarországon. Azóta hűvösebb az idő, fogyni kezdett a készlet, de a novemberi határidőre így is magabiztosan az előírt szint felett alakul a hazai adat. A 6 milliárd köbméteres tartalék több annál, mint amennyi az előző fűtési szezonban összesen elfogyott, ez a mennyiség a tavalyi egész éves lakossági felhasználás kétszerese — közölte az Energiaügyi Minisztérium.

November elején is célérték feletti a hazai gáztárolók töltöttsége. Az uniós elvárás szerinti 90 százalékos mutató már az ősz elejére teljesült.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!