Gond lesz? Túl gyorsan apadnak a földgáztárolóink

A friss adatok szerint rég nem látott magas szinten állnak már a betárolási időszak elején is a hazai földgáztárolók.

A magyarországi földgáztárolók jelenlegi, decemberi töltöttsége körülbelül négyötödnyi, ami mintegy 5,5 milliárd köbméternek felel meg, írja a Népszava a Gas Infrastructure Europe EU-s adatbázis nyilvántartása alapján. Ez sokkal alacsonyabb, mint a tavalyi, de elmarad a 2022. december eleji szinttől is.

