Gulyás Gergely elárulta lapunknak, mikor érkezhet a járvány második hulláma

Ami az iskolák megnyitását illeti, érdeklődésünkre - dönthet-e úgy egy iskola vezetése, hogy távoktatással indítja a tanévet - a miniszter közölte, hogy a fenntartótól függ, hol milyen formában zajlik az oktatás. Az állami fenntartású iskolák esetében a Klebelsberg Központ rendelkezései az iránymutatók, de vannak még alapítványi, egyházi fenntartású iskolák is, ahol a fenntartó dönt ebben a kérdésben.

A kormány szerint tehát sikerült megállítani az újabb fertőzéshullámot, az iskolák is kinyitnak szeptemberben. De a veszély nem múlt el, mondta Gulyás.

A miniszter a mai Kormányinfón többször is kitért a járványhelyzetre, vázolva, hogy a második hullám megérkezett Európába. Magyarországot még nem érte el, a járványügyi intézkedéseknek köszönhetően, de a térségünkben több országban is már jelen van.

