Gulyás Gergely részletezte, hogy épül vissza a 13. havi nyugdíj

A bejelentés óta nem voltak ismertek a konkrétumok a 13. havi nyugdíjjal kapcsolatban. Ezt most lapunk kérdésére pontosította a Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A 13. havi nyugdíj visszavezetését pedig már idén elkezdenék, és 2021-ig le is zárnák, mert az időseknek most van szükségük erre a támogatásra.

Azzal kapcsolatban egyébként merültek fel kritikák, hogy a 13. havi nyugdíj visszaépítése csak jövőre kezdődik el, miközben már az idei évben is szükség lenne az idősek számára anyagi támogatásra. Ezt szorgalmazza a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is, Parragh László, az MKIK elnöke lapunknak elmondta:

Hozzátette: azzal, hogy válsághelyzetben adják vissza a 13. havi nyugdíjat, az idősek iránti megbecsülést szeretnék ilyen formában is kifejezni.

Az információk azonban némiképp hiányosak voltak, nem volt teljesen egyértelmű, hogyan is valósul meg a visszaépítés ilyen formában.

Orbán Viktor április 6-án a történelminek nevezett gazdaságvédelmi akcióterv egyik pontjaként jelentette be, hogy visszaépítik a 13. havi nyugdíjat. Először 2021. februárjában kapnak egy heti plusz juttatást az érintettek, majd a következő három évben 2024-ig ugyanígy.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!