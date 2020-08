Ha innen nézem, kétszámjegyű csökkenést, ha onnan, akkor kétszámjegyű növekedést produkált az ipar

Az ipari termelés volumene 7,8 százalékkal elmaradt júniusban az egy évvel korábbitól, a munkanaphatástól megtisztított adatok alapján a termelés 12,2 százalékkal csökkent - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) első becslése alapján csütörtökön. A koronavírus-járvány miatt megváltozott gazdasági folyamatok hatása még ebben az időszakban is érezhető volt - jelezte a KSH.

