A földdel tenné egyenlővé a füredi görög falut a polgármester

„Most már megvan a jogalap ahhoz, hogy elbontassuk a görög falut, ami építészetileg vállalhatatlan, egyáltalán nem illik a városba. A funkciója tulajdonképpen megszűnt, egy szezonális bulihely, ami viszont nem érdeke Fürednek. Teljesen elkötelezett vagyok annak érdekében, hogy felszámoljuk a jelenlegi épületegyüttest” – mondta a balatonfured.hu-nak nyilatkozó Bóka István, a város régóta hivatalban lévő kormánypárti polgármestere.

Ez a „takarítás” csak akkor lehetséges, ha megszüntetik a nyolcvannál több tulajdonost felölelő társasházat, amihez azonban minden érintett beleegyezése szükséges. Ez még mindig nem történt meg. Összesen 46 épületben 136 különálló ingatlan található 83 tulajdonossal. Gyakorlatilag évekig elhúzódhatnak a kisajátítások, közben az ingatlanok tulajdonosai akár felverhetik is az árakat.

A kistulajdonosok egy része szerette volna üdülővé minősíteni ingatlanjukat, többnyire üzleteket, de ez nem sikerült, csak egy-két tulajdonosnak. Úgy tudni, hogy az önkormányzat idén nyáron is pénzt ajánlott értük, de csak "nevetséges kétmillió forintot”. Az önkormányzat a maga 41 százalékos részével a legnagyobb tulajdonos a társasházként működő közösségben. Valójában az üzlettel rendelkező kistulajdonosokkal kell megállapodni. Ebben az esetben csak az adás-vétel illetve a megfelelő jogalapú kisajátítás lehet a megoldás – emlékeztetett a portál.

„A megvásárlás és bontás után olyan funkciót kell találni ennek a területnek, ami fedezi a költségeket és hosszútávon is biztosítja a működést. Egy nagy zöldterületet, parkot szeretnénk itt kialakítani szigorúan ellenőrzött lakófunkcióval” – fogalmazott a polgármester, aki várja a fürediek észrevételeit, egyetértenek-e a tájidegen épületegyüttes elbontásával. Arról nem szólt, hogy miként egyezkedett a testület a terület mintegy negyedén szórakozóhelyeket és vendéglátó egységeket üzemeltető Sun City Kft-vel. A cég képviselője szerint az üzemeltetéssel minden rendben van, a céghez nem tartozó üresen álló üzletekkel van gond.

Kalandos történet Nem sokkal a rendszerváltás után merült fel az öltet, hogy egy üdülő-és szórakoztató parkot kellene létesíteni Balatonfüreden. Huszonhét évvel ezelőtt volt az első kapavágás, de évekig nem sikerült befejezni a munkát. Aztán amikor felépültek a földszintes házak egy-pár évig jöttek nyaralók, vizi vidámparkot is terveztek, de a működés továbbra is veszteséges volt. Átkeresztelték Annagora Parkra, alkalmi szálláshelyeket is kialakítottak, majd Sundance Park lett a neve – nyáron koncertekkel igyekeztek bevételt termelni. 2011 óta Sun Cityként működött.

A SunCity Kft. egyik tulajdonosa azt mondta lapunknak, hogy idén elkerítették a négyhektáros területből hozzájuk tartozó, a teljes terület felénél kisebb részt, hogy vendégeik ne menjenek a használaton kívüli területre. Tovább üzemeltették a szórakozó egységeket és két-három bárt. Elmondása szerint semmilyen panasz nem érkezett idén az üzemeltetéssel kapcsolatban. A bérleti szerződésük él, készülnek a 2021-es nyári szezonra, de tisztában vannak azzal, hogy esetleg az lesz az utolsó. A jövő évi szezonról a napokban egyeztettek az önkormányzattal is.

Azt is hozzáfűzte, hogy a szórakozóhelyeket műszakilag rendben tartották, még a külső homlokzatot is, bár ez nem a cég kötelessége, hanem a társasházé. „A 2005-ös alapító okirat kereskedelmi és szórakoztató központról szólt, ebből azonban csak az utóbbi működik, a terület nagyobb részén lévő kereskedelmi egységek évek óta zárva vannak és tulajdonképpen ezzel van baja az önkormányzatnak és a bontást támogatóknak" – vélte a cég résztulajdonosa, majd megtoldotta azzal, hogy tudnak a bontási tervekről, ezek már évek óta ismertek és meg is értik a terület kihasználatlansága miatt.

Idén tavasszal egyébként problémának nevezte, hogy a társasház több tulajdonosa egyáltalán nem fizet közös költséget, ezért sokszor a kft. finanszírozza a társasház kiadásait, hogy egyáltalán tudjon működni.

A terület exkluzív helyen van a városban, a belvárostól távol található, de nem a város szélén, hanem a bevezető útvonal tőszomszédságában. Ingatlanpiaci szempontból kifejezetten értékes, elképzelhető, hogy lakófunkciót alakítanak ki ott vagy közpark lesz, ahogy az önkormányzat szeretné. Ha megtetszene egy fejlesztőnek és megalkudna a városvezetéssel (erre bőven van lehetőség), akkor csaknem budai árakon adhatná ott a vélhetően felső kategóriás lakásokat.