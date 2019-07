Hamarosan többet kell majd költenie a kormánynak a nyugdíjasok vonatozására, mint a diákokéra

2018-ban 17,85 milliárd forintot vett igénybe a vasúttársaság „szociálpolitikai menetdíj-támogatás” jogcímén – ez az a kompenzáció, amit a vasúttársaság a költségvetésből kap az utazási kedvezmények fedezeteként. Az előző évhez képest ez az összeg 791 millió forinttal csökkent, azaz összességében kevesebben vettek támogatást igénybe. De hol történt érdemi változás?

Ahogy az a grafikonon is látszik, a 2018-as évben a korábbiaknál nagyobb ütemben csökkent a kedvezménnyel utazók száma. Ugyan az elmúlt évekhez hasonlóan most is több nyugdíjas élt a lehetőséggel, az általuk felhasznált támogatás összege már nem emelkedett olyan dinamikusan, mint 2016 és 2017 közti időszakban.

Elmegy a diákok kedve a vonatozástól?



A legjelentősebb csökkenést, mintegy 534 millió forintot a tanulói kedvezmények terén látni, a MÁV-Start 2018-ban 6,37 milliárd forintos támogatást vett fel ezzel a jogcímmel. Összehasonlításképpen: 2017-ben ez 6,9 milliárd, míg 2016-ban 7,16 milliárd forint volt.

Szintén érezhető a különbség az 50 százalékos kedvezmények terén – a MÁV-Start honlapja szerint ide tartoznak például a 6-14 év közti gyerekek, a közszolgák, és a Hungary Card-tulajdonosok is – az általuk felhasznált kedvezmények mértéke is jelentősen csökkent, hiszen 2017-hez képest a vállalat erre a célra kapott támogatása 146 millióval, mintegy 3,39 milliárd forintra csökkent.

Milyen éve volt a MÁV-Startnak?

Árbevételt tekintve a vasúttársaság 2018-ban a 100 milliárdos álomhatár fölé jutott, mintegy 400 millióval meghaladva a 2017-es eredményt. Az értékesítés érdemi része továbbra is belföldről jön, és ez az arány az évek alatt sem változott érdemben – a belföldi eladások hoztak 85,91 milliárd forintot.

A társaságnak még mindig viszonylag komoly tartozásai vannak, a hosszú lejáratú kötelezettségek 12,9 milliárd forintról közel 17 milliárdra emelkedtek, ugyanakkor ezek közül a beruházási és fejlesztési hitelek aránya csökkent, közel 2 milliárd forinttal. A rövid lejáratú kötelezettségek is emelkedtek, összesen 89,23 milliárd forintra, ezek közül az egyik legjelentősebb megnevezett tétel a szállítók felé fennálló tartozások sora.

Hányan vannak és hogy keresnek a dolgozók?

Létszámot tekintve a 2018-as év nem hozott érdemi változást a cégnél, a kiegészítő mellékletben foglaltak szerint 13 962-en dolgoztak a MÁV-Start színeiben - ez gyakorlatilag megegyezik a megelőző év állományával. Az ő döntő többségük, 9767 fő fizikai jellegű munkát végzett, míg a szellemi dolgozók létszáma 4195 volt. A cég beszámolója szerint a dolgozók bruttó átlagbére 2018-ban 376 ezer forint volt, míg az átlagos besorolási bérük 278 ezer.

Egyre kevesebb pénz megy erre

Úgy tűnik tehát, hogy folyamatosan csökken az az összeg, amit az államnak a szociálpolitikai menetdíj-támogatásra kell költenie. Ennek fényében egyáltalán nem meglepő az, hogy 2014 után először az idei évre vonatkozó költségvetésbe nyúlt bele a kormány, és megvágták az erre előirányzott összeget 6,2 százalékkal, 97,5 milliárd forintra. Az Mfor cikke szerint az idei költségvetésben ezzel milliárdokat spórolt meg a kormány, ráadásul rekordalacsony összeget szántak minderre, hiszen 2011 óta ennél kisebb kiadás nem szerepelt a költségvetésben.