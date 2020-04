Harmadára zuhanhat a légi utasok száma szeptemberig

A koronavírus okozta járvány a tavalyi év végén ütötte fel a fejét a Kína középső részén fekvő Vuhan városában, és azóta megjelent a világ országainak zömében. Az Egészségügyi Világszervezett március 11-én világjárvánnyá nyilvánította a helyzetet. A járvány miatt foganatosított korlátozásoknak komoly következményei vannak a világgazdaságra, így a légiközlekedésre nézve is, mivel számos légitársaság drasztikusan csökkentette járatainak számát.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!