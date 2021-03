Három koronavírus-mutáns van jelen az országban

Gál Kristóf rendőrségi szóvivő kezdte a pénteki operatív törzs sajtótájékoztatót, azzal a felhívással, hogy

senki ne szervezzen rendezvényt az országban, illetve ne vegyen részt semmiféle rendezvényen, ha mégis értesül ilyesmiről.

Azért emelte ki ezt Gál, mert a rendőrség tudomására jutott, hogy most hétvégére is többen gyülekezéseket szerveznek országszerte, és ez most tilos, hiszen tömegbe verődve sokszorosára nő a koronavírussal való megfertőződés esélye.

Gál arra is kitért, hogy a kormány március 22-től számítva egy héttel meghosszabbította a jelenleg érvényben lévő, a járványhelyzet miatt elrendelt korlátozásokat. Tehát hétfőtől ugyanúgy marad a közterületi maszkviselési kötelezettség, az esti kijárási korlátozás és a számos üzletet érintő boltzár is. Rendezvényt, gyűlést szervezni és tartani, ott tartózkodni ugyancsak tilos lesz továbbra is, hangsúlyozta ki még egyszer.

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője vette át a szót, ő elismételte a reggel óta nyilvános, legfrissebb járványügyi adatokat: még sohasem azonosítottak ennyi fertőzöttet egy nap alatt, és még sohasem halt meg ennyi ember Magyarországon koronavírusban 24 órán belül. A részletes statisztikák itt olvashatók.

Az osztályvezető ezután az oltási rendről szólva ismertette, hogy a háziorvosoknál most - az EU által frissen biztonságosnak minősített - AstraZeneca vakcina van, a kórházi oltópontokon Szputnyikkal és Pfizerrel oltanak.

Újságírói kérdés: itthon milyen vírusmutánsok vannak jelen? Galgóczi azt mondta, eddig 1397 esetben azonosították a brit variánst Magyarországon, ez feltehetőleg az egész országban jelen van. 13 esetben azonosították a cseh variánst, 6 esetben dél-afrikait. Brazil mutánssal fertőzött betegünk továbbra sincs.

Mikor indul a Janssen szérumával az oltás? Az EU múlt héten engedélyezte ezt az egydózisos anyagot, de mi április második felénél korábban nem számíthatunk az első szállítmány megérkezésére. Amint megjön, oltunk azzal is.

Több háziorvos panaszkodik, hogy nem tud elég beteget beoltani, mert nem kap időben elég oltóanyagot. Ennek mi az oka? Galgóczi: mindig annyi vakcinát tudunk adni, amennyi a rendelkezésre áll az országban, és amennyit ki tudunk szállítani. A háziorvosok többségénél nem okoz ez problémát.

Rendőrszámok

Tegnap

559-szer intézkedtek maszkviselési szabályok megsértése miatt

546 volt ebből közterületi szabálysértés

4 zárt helyi

9 pedig tömegközlekedési.

Emellett

379-szer intézkedtek a kijárási korlátozás megsértése miatt

8327 hatósági házi karantént rendeltek el

50 701 hatósági házi karantén van érvényben most összesen

Egy somogy megyei presszó nyitva volt, négy vendéget épp kiszolgált a pultos. A kiérkező rendőrök a feljelentéseket megtették, a presszót hat hónapra bezáratták.