Hatalmas akcióval nyílik Tiborcz István kastélyszállója

Aki gyorsan foglal, az akár 20 százalékos nyitási kedvezményt is kaphat Tiborcz István milliárdokból felújított turai kastélyszállójában. Lehet SZÉP-kártyával is fizetni.

Orbán Viktor vejének van már egy ötcsillagos szállodája: a BDPST tavaly vásárolta meg a TémaDesign Kft. 100 százalékos üzletrészét Mészáros Lőrinc nagyvállalkozótól, melynek értéke 979,7 millió forint volt. Így ő a végső tulajdonosa a tarcali ötcsillagos Andrássy Rezidencia szállodának is, amely amúgy 324,5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiíírt Kisfaludy-pályázatokból.

A piac mostanában nincs éppen a legjobb állapotban, a hazai turizmus legtöbb szereplője már annak is örül, ha egyáltalán már kinyithatta meglévő szállodáját a koronavírus-járvány után. Fotók alapján el kell ismerni, hogy gyönyörű lett a kastély: korábbi adatok szerint legalább 4,5 milliárd forintba került a felújítás. A kastély konkrétan a TRA Real Estates Kft. nevű céghez tartozik, amely Tiborcz István által tulajdonolt BDPST Zrt. tulajdonában van. Ebből a cégből a fiatal üzletember a 2019-es teljesítmény után 2,3 milliárd forintos osztaléko t vett ki, pedig 4,8 milliárd forintos profittal zárt.

Pontosan még nem lehet tudni, hogy mennyibe fog kerülni egy éjszaka a kastélyszállóban, mert a foglalási rendszert még nem nyitották ki. Jó hír viszont, hogy Tiborcz István kastélyszállójában SZÉP-kártyával is fizethetnek majd a magyar munkavállalók, ha úgy döntenek, hogy esetleg a Schossberger lakosztályban szeretnének eltölteni néhány nyugodt napot.

Eredetileg már tavaly ősszel megnyílt volna, aztán idén közbeszólt a koronavírus-járvány, de júliusban most már tényleg végre megnyílik Tiborcz István, a miniszterelnök vejének 19 szobás turai kastélyszállója . Ráadásul nem is akárhogyan, hanem hatalmas nyitási akciókkal.

