Milliárdos profit jött össze a Pfizernek Magyarországon és a java még hátravan

Még koronavírus-járvány sem kellett ahhoz, hogy az amerikai Pfizer gyógyszercég magyarországi leányvállalata, a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. remek évet zárjon 2020-ban is. A cég beszámolóját annak kapcsán néztük meg, hogy kedden közölték: eddig 3,5 millió adag Pfizer-BioNTech-vakcina érkezett Magyarországra, összesen pedig 10,8 millió dózist kötött le a kormány.

A társaság dinamikusan fejlődik, hiszen 2015-ben még csak 27,7 milliárd forint árbevételük volt, ellenben 2019-ben már 44,6 milliárd forintos forgalomnak örülhettek. Termelő üzemük nincs Magyarországon, a külföldön gyártott termékeiket forgalmazzák a magyar piacon. A profit is meglehetősen stabil, 2019-ben 2 milliárd forint volt, míg 2018-ban 2,6 milliárd forint nyereséget számolhattak össze. A 2019-es profitot nem vették ki, de így is volt osztalék: 6 milliárd forint.

Ami pedig 2020-at illeti: az árbevételt sikerült 46,5 milliárd forintra növelni, az adózott eredményük pedig maradt kétmilliárd forint.

A társaság egyedüli tagja akként dönt, hogy a társaság 2020-as üzleti évében keletkezett 2.009.601 eFt nyeresége a számviteli törvény előírásainak megfelelően az eredménytartalékba kerüljön elhelyezésre. Az egyedüli tag a beszámoló elfogadásakor 3.000.000 eFt, azaz hárommilliárd forint osztalék kifizetéséről dönt, amely a társaság szabad eredménytartalékából lesz teljesítve legkésőbb 2021. június 30. napjáig

- szól a cég határozata.

Az egyedüli tag pedig a Pfizer Luxembourg SARL nevű társaság. A napi.hu írta a Follow the Money hollandiai oknyomozó portál alapján, hogy az eredetileg amerikai Pfizer nagy valószínűséggel adóparadicsomokon keresztül csatornázza át a kormányoktól az oltóanyagáért kapott milliárdokat - ahogyan egyéb bevételeivel is teszi. Ezek közé tartozik Hollandia, Luxemburg, Írország és az USA-beli Delaware állam is.

A Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.-vel természetesen a magyar állam is üzletel. A Müller Cecília országos tisztifőorvos által vezetett Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) közérdekű szerződései között például kétszer bukkan fel a Pfizer Kft.