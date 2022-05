Hét éve a PADME küldetése a hazai közgazdászképzés nívójának emelése

Értékteremtés - A munka számokban

A PADME az elmúlt hét évben mintegy 14 milliárd forinttal gyarapította a rá bízott vagyont. Eközben közel 1700 projektet támogatott, aminek részeként 12 milliárd forint plusz forrást juttatott a magyar tudományos élet számára. Egyebek mellett összesen 370 doktorandusz tanulhatott ösztöndíjjal, 340 millió forintot fordított az alapítvány hátrányos helyzetű diákok mentorálására, de a Pabooks is több, mint 140 tudományos sikerkönyvet jelentetett meg magyar nyelven. A PADME ösztöndíjasok és kutatók 1000 cikket és tanulmányt publikáltak és 225 rangos nemzetközi konferencián vehettek részt. Az alapítvány és az általa támogatott 850 rendezvényen pedig mintegy 19 ezer résztvevő fordult meg az évek során.

Innovációra törekvés az oktatásban

Az egyik kitűzött irány, a hazai egyetemekkel való együttműködések során mindig valami újat kívánt létrehozni az alapítvány a geopolitikai, transzdiszciplináris doktori programok elindításával. A hazai kezdeményezések megerősítése mellett a legfrissebb külföldi tudást kellett becsatornázni a hazai tudományos életbe. Ennek volt része, hogy a PADME patronálásával olyan nagytekintélyű szakemberek, kutatók, oktatók érkeztek Magyarországra, mint Chris Hadfield, Richard Florida, Sugata Mitra, Mara Steiu vagy Niall Ferguson.

A világ élvonalába tartozó professzorok Magyarországra hívása érdekében hozta létre a Neumann János Egyetem és a Pallas Athéné Alapítvány a Budapest Centre For Long-term Sustainability (BC4LS) tudományos központot is. A BC4LS azt a célt tűzte ki, hogy a fenntartható jövővel kapcsolatos gondolkodást új alapokra helyezze és globális intellektuális csomóponttá váljon. A munkának köszönhetően két nemzetközi hírű professzor, Richard A. Werner és Abishur Prakash már időlegesen áttette tevékenysége székhelyét Budapestre. Utóbbi munkáit már jól ismerhetik a magyar olvasók is, hiszen két kötetét (Go.AI: A mesterséges intelligencia geopolitikája, valamint az Új geopolitika – A világ jövője) is kiadta a Pallas Athéné Könyvkiadó. Ezek mellett a PADME olyan izgalmas projekteket, kezdeményezéseket is támogatott, mint a Brain Bar, a TEDxDanubia vagy a Felfedezők napja.

Célzott ösztöndíjprogramok

Az elmúlt hét év hasonlóan hangsúlyos tevékenysége volt a célzott ösztöndíjprogramok kialakítása volt. Ezek a kezdeményezések mindig a kiválóságot, a plusz teljesítményt és az innovációt díjazzák. A Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíj keretében havi támogatást kapnak a legtehetségesebb magyar diákok szerte a Kárpát-medencében. A hallgatói mobilitást szolgáló program a világ legjobb képzéseire juttatja be a hallgatókat. A kutatási, publikációs támogatások pedig a fokozatszerzéshez nyújtanak segítséget. Akadnak olyan hallgatók, akik a PADME ösztöndíja nélkül nem is gondolkozhattak komolyan olyan lehetőségekről, mint amilyen a Columbia University Economic and Political Development kurzusa, vagy a National University of Singapore (NUS) MBA-képzése.

A tiszaroffi ösztöndíjprogram a hátrányos helyzetű térség diákjait segíti. Fotó: PADME A tiszaroffi ösztöndíjprogram a hátrányos helyzetű térség diákjait segíti. Fotó: PADME

Ebbe a tevékenységi sorba tartozik a tiszaroffi ösztöndíjprogram is, amely a hátrányos helyzetű térség diákjait segíti az érettségi megszerzésében, majd egyetemi tanulmányaik során. A munkának köszönhetően már akad olyan résztvevő, akit a PhD-képzésében és sikeres tudományos munkájában is támogathatott a PADME. Tiszaroff és térsége számára egyébként összesen 340 millió forint támogatást nyújtott az Alapítvány.

Tehetségkutatás a Kárpát-medencében

A Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíj a legtehetségesebb hazai és határon túli magyar diákokat segíti. A program fő célja a kiemelkedő tanulmányi, tudományos és közéleti tevékenységet végző hallgatók munkájának támogatása.

Ezzel kapcsolatosan hangsúlyos, hogy a PADME évek óta dolgozik annak a tudományos hálónak a kialakításán, amely révén el tudja érni a legtehetségesebb határon túli diákokat. Évente 60 millió forintnyi ösztöndíjat ad az alapítvány a Partiumi Keresztény Egyetem, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Nyíregyházi Egyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Babes-Bolyai Tudományegyetem, a Selye János Egyetem és a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság segítségével a kiemelkedően teljesítő tanulóknak.

Pallas Athéné Könyvkiadó

Az értékteremtő munka fontos része a Pallas Athéné Könyvkiadó, amely eddig száznegyvennél is több könyvet jelentetett meg magyarul olyan kiadóktól, mint a Harvard University Press, a Princeton University Press, az Oxford University Press, a Yale University Press, az MIT Press, valamint a Stanford University Press. A kiadó munkája nélkül ezek a sikerkönyvek valószínűleg nem jutnának el Magyarországra. Ezek döntően olyan alkotások, amelyek egyébként bestsellernek számítanak a nemzetközi szakmai közösségben.

A Pallas Athéné Könyvkiadó eddig száznegyvennél is több könyvet jelentetett meg magyarul. Fotó: PADME A Pallas Athéné Könyvkiadó eddig száznegyvennél is több könyvet jelentetett meg magyarul. Fotó: PADME

Az orvosképzés is fókuszban

Az Amerikai Magyar Orvosszövetség Magyarországi Tagozat Egyesülettel kötött ötéves együttműködés keretében a Pallas Athéné Alapítvány támogatásával évente 16 orvostanhallgató, három hónapos amerikai szakmai gyakorlaton képezheti magát. A megállapodás keretében a diákok a State University of New York in Buffalo egyetemre utazhatnak el szakmai gyakorlatra. Az alapítvány évente mintegy 29 ezer dollárral támogatja ezt a programot, amelyre ötöd- és hatodéves orvostanhallgatók jelentkezhetnek.

A vagyon sohasem sérülhet

Ahogy az alapítvány egyéb más, úgy az oktatást és tudományos munkát támogató tevékenysége kapcsán is fontos elem, hogy a PADME és jogelődjeinek létrehozásakor szigorú működési alapelveket fogalmaztak meg. Ezeket pedig egyetlen program vagy projekt esetében sem sérülhetnek.

Ennek egyik leghangsúlyosabb eleme, hogy a PADME a rá bízott vagyont minden körülmények között köteles megőrizni, gyarapítani és kizárólag a befektetések hozamaiból végezheti a céljainak megfelelő munkát.