Hétfőtől kötelező a zárt téri maszkviselés Horvátországban

Az sem fog segíteni a betegség megfékezésében, hogy a határt érintő lazítások miatt elözönlötték a turisták az országot, jelenleg nagyjából 500 ezer, zömében közép-európai és németországi turista nyaral a horvátoknál. A letenyei határátkelőnél most például nagy torlódás van, 2 órás várakozással kell számolni, mert a horvát hatóságok kötelezően regisztrálják belépőket. Ezzel szembesülhet, aki most oda tart:

A régióban Horvátország teljesített az egyik legjobban a koronavírus-ellenes harcban, június elejére az új betegek száma napi néhányra esett vissza, de olyan is volt, hogy 24 óra leforgása alatt nem regisztráltak új fertőzöttet. Az elmúlt hetekben azonban a Balkánon (is) ismét egyre nagyobb tempóban nő az azonosított új esetek száma. Ezért sokan a tömeges összejöveteleket okolják, például az esküvőket.

A maszkot a vásárlóknak és a dolgozóknak is viselniük kell a boltokban, bárokban, éttermekben és minden egyéb olyan nyilvános, zárt térben ahol az emberek közeli kontaktusba kerülnek. A tömegközlekedési eszközökön a kötelező maszkviselést már hetekkel ezelőtt előírták.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!