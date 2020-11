Hogy kerül a képbe a 2022-es választás a járvány elleni védekezés alatt? - A Hét Videója

A tavaszinál is nagyobb próbatétel előtt áll a magyar társadalom: a téli napfordulóhoz közeledve ért minket a járványügyi szigorítások újabb hulláma, amikor a napos órák száma amúgy is kritikus szintre süllyed. Törvényszerű volt, hogy ez történik? A rövid válaszunk: igen. Már szeptember elején megmondtuk, hogy eljön még az az időszak, amikor bezárnak az éttermek, kocsmák. Akkor megbukott Orbán Viktor kormányának válságkezelése? Abban az értelemben igen, hogy a járványt nem sikerült kordában tartaniuk a lazább szabályokkal. E heti videónk a reményvesztett jövőről, a 30 napos tiltások meghosszabbításának esélyeiről és mindezzel összefüggésben a 2022-es választásról szól.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában

TÁMOGASSON MINKET!