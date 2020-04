"Hogyan teheti meg valaki, hogy nem visel védőmaszkot?" New Yorkban már kötelező

New York államban péntektől közterületen kötelező a szájmaszk viselése - jelentette be szerdán Andrew Cuomo, az állam kormányzója. Úgy tűnik, az Egyesült Államok jó részén a jövőben a hétköznapok része lesz a maszkhordás.

Az új rendelkezés értelmében kötelező lesz a védőmaszk a forgalmas utcákon, tömegközlekedési járműveken, és minden olyan helyen, ahol az embereknek nincs módjuk megtartani a kétméteres távolságot egymástól. New York kormányzója kifejtette: a vírus terjedésének lassítása az egész járvány megállításának kulcsa. "Hogyan teheti meg valaki, hogy nem visel védőmaszkot, amikor egy embertársa közelébe kerül? Mégis, mivel indokolhatná ezt?" - tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy aki nem tudott védőmaszkot vásárolni, annak egy sállal vagy valamilyen más ruhadarabbal kell eltakarnia a száját és az orrát.

Cuomo közölte, hogy egyelőre nem büntetik meg azt, aki megszegi az előírást.

New York államban csak szerdán újabb 752 halálos áldozata volt az új koronavírus okozta Covid-19 betegségnek, és több mint 12 ezren haltak bele. Cuomo kijelentette, hogy a válság mindaddig nem fog eltűnni, amíg nem sikerül védőoltást előállítani a koronavírus ellen. Meglátása szerint ehhez mintegy másfél évre lesz szükség.

A Reuters arról ír: Connecticut, Maryland és Pennsylvania kormányzója is hasonló intézkedéseket léptet életbe, ahogy korábban New Jersey-ben, Loas Angeles-ben és Kansas-ben is. Kalifornia kormányzója szintén arról beszélt: az USA legnépesebb tagállamában a következő időkben jó eséllyel maszkban kell majd járnia az embereknek.