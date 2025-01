Hol tart most a magyar átlagember? Sokaknak kevesebb oka van az örömre

Ha csak a legfőbb számokat nézzük, akkor a bérek emelkedése rendben van, továbbra is két számjegyű a tempó. A csütörtökön megjelent friss adatsor szerint novemberben a bruttó átlagbérek majdnem 12 százalékkal, 695 ezer forint fölé nőttek éves összevetésben. A kedvezmények nélküli nettók pedig hasonó mértékű bővülést követően 462 ezer forinton landoltak.

Kapcsolódó cikk Kiváló statisztika: novemberben 11,9 százalékkal nőtt a bruttó áltagkereset Novemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 695 100, a kedvezmények figyelembevételével nettó 478 ezer forint volt.

Persze érdemes megnézni a tizenegy hónapra szóló adatokat is: a bruttó átlagkeresetek közel 640 ezer forintra rúgtak, a nettók pedig 425 ezerre, ami egyaránt 13,5 százalékos emelkedésnek felel meg éves szinten.

A lakosság vásárlóereje szempontjából persze fontosabb, hogy az inflációval korrigálva miként alakultak a keresetek. A kedvezmények nélkül számolt átlagos nettó kereset 13,5 százalékkal nőtt, ehhez társult a múlt év első tizenegy hónapjára vonatkozó 3,6 százalékos infláció. Így a nettó reálbérek 9,6 százalékkal mentek feljebb. Erre a tempós emelkedésre szükség is volt a 2023-as reálbércsökkenés után.

Azért nem stimmel minden

Fotó: Depositphotos

Kedvezőtlen azonban, hogy a különböző szektorokban jelentős eltérés volt a mutatókban. Miközben a költségvetési szférában 12,7, a nonprofit szektorban pedig 12,2 százalékos volt a nettó reálbér-növekedés, addig a magánszférában, azaz a vállalkozásoknál mindössze 8,4 százalékos emelkedés ment végbe. Ez pedig jóval elmarad a teljes gazdaságra vetített átlagtól is. Azaz a cégek visszafogottabban emelték a béreket a múlt év során.

„Hiába emelkedik a bérek vásárlóereje, a fogyasztói bizalom erősítéséhez ez nem elég. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatközlése szerint 2024 novemberében a várakozásoknak megfelelően tovább lassult a bérnövekedés üteme. A bruttó átlagbér 11,9 százalékkal nőtt éves összevetésben. Habár a piaci konszenzushoz képest ez alacsonyabb volt, mégsem mondhatjuk, hogy az adat rossz képet festene. A mai adatpont ugyanis beleilleszkedik a hosszabb távú trendbe, miszerint lassan, de biztosan mérséklődik a bérnövekedés üteme az év eleje óta. A novemberi bérdinamika volt a 2024. év legalacsonyabb rátája, és 2021 óta most először láttunk 12 százalék alatti értéket (amennyiben eltekintünk a fegyverpénz okozta kilengésektől). A tavalyi év első tizenegy hónapjában így is átlagosan 13,5 százalék volt az átlagbér növekedése, messze felülmúlva a várakozásokat. A novemberi adatokat részleteiben vizsgálva megállapítható, hogy a lassuló átlagbér-növekedés nem egy-egy ágazathoz köthető” – mondta Virovácz Péter a bérek alakulásáról.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza a friss adatokat értékelve közölte: a múlt év decemberére vonatkozó adatok vélhetően jelentősebb csökkenést mutatnak majd a béremelkedési ütemben, tekintettel a magas bázisidőszaki adatra. A 2024-es minimálbéremelést előrehozták és így már 2023 decemberében feljebb ment a legkisebb kötelező bér, ami az átlagos bérnövekedési ütemet mintegy 2 százalékponttal vitte felfelé. Ez most visszahúzó hatásként jelenik majd meg az adatokban.

Szerinte 2025-ben az átlagkeresetek növekedését alapvetően három tényező határozza meg: a minimálbér és a garantált bérminimum 9, illetve 7 százalékos emelése (az utóbbi érint több munkavállalót, így az a fontosabb), a nagyberuházások nyomán felépülő gyárak munkaerőkereslet-generáló hatása és a munkaerőpiac feszessége. Tekintettel arra, hogy az utóbbi most nem annyira erős, így a tavalyinál kisebb, 8-9 százalékos átlagbérnövekedésre számít Regős az idei évben, ami egy valamivel 4 százalék feletti inflációval számolva 4-5 százalékos reálbérnövekedést jelent. A bérek gyors – talán az idén várhatónál is gyorsabb – emelése fontos, mint ahogy az lenne a gazdasági felzárkózás szempontjából, illetve azért, hogy a magyar álláshelyek nemzetközi szinten is versenyképesebbek legyenek – ebben nem segít a forint árfolyamának gyengülése, hiszen ez a bérek euróban számított értékét csökkenti, ez pedig nagyban akadályozza a bérszínvonal felzárkózását.