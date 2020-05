Holnap nyújtja be a jövő évi költségvetés tervezetét Varga Mihály

Elkészült Magyarország 2021-es költségvetésének tervezete, és ezt kedden Varga Mihály be is nyújtja - jelentette be maga a pénzügyminiszter hétfő reggeli facebookos videójában az 1848-as Magyar Közlöny és az 1868-as állami költségvetés társaságában.

Varga a videóban azzal kapcsolja össze a pendrive-ján pihenő 2021-es költségvetés-tervezetet és Kossuth Lajos 1848-as költségvetési tervét, hogy utóbbi tartalmazott egy előirányzatot a kolerajárvány elleni védekezésre - akkor ez 1500 forintos volt - , a jövő évi büdzséjavaslatnak pedig az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap a része, közel 3000 milliárd forintos összeggel.

A pénzügyminiszter arról beszél, hogy a járványhelyzet megengedi, hogy óvatosan, de újraindítsuk az életet Magyarországon, ennek megfelelően tervezték meg a költségvetést is, melyre végül a gazdaság újraindításának költségvetéseként hivatkozik.