Holoda Attila: a szokásosnál kisebb az üzemanyagok tartaléka

A műsor témája eredetileg az energiapolitika várható változása volt az új energetikai minisztérium létrehozásával, illetve az élére kinevezett Lantos Csaba színre lépésével. Az élet azonban részben felülírta ezt, hiszen a keddi brutális orosz rakétatámadás paradox módon kiiktatta a Barátság kőolajvezetéket is. Az első hírek szerint megsérült ugyanis egy transzformátor-állomás, amely miatt az olaj továbbítását végző egyik szivattyú nem működik, így nem érkezik egy ideig olaj Magyarországra.

Felmerült, hogy emiatt mennyire kell aggódni, amire Holoda Attila úgy nyilatkozott, hogy a Molnak magának is és az államnak is vannak tartalék készletei, így ez nem tragédia. Azt is megjegyezte, hogy egy ilyen támadás aligha lehetett véletlen. Amennyiben valóban csak az áramellátást kell helyreállítani, az viszonylag egyszerű feladat.

Ugyanakkor komolyabb probléma akár a magyar ellátásban is jelentkezhetne, mivel a közvélekedéssel ellentétben a stratégiai tartalékok szintje nem 90 napra elegendő, az utóbbi időben kifejezetten alacsony szinten állnak ugyanis. Ez ugyanis idén lecsökkent, és azóta sem lett teljesen visszatöltve, így a szakértő szerint 70-74 napra elegendő ez. A háttérben, mint ahogy a szakértő megemlítette elsősorban az áll, hogy a schwechati finomító leállása miatt az OMV számára szabadítottak fel a készletekből, majd később a Molnak is biztosítottak ebből. Igaz ennek visszatöltése nem történt meg azóta sem. Lapunk a témával korábban többször foglalkozott, Nagy Márton ugyanis a felelősséget az osztrák vállalatra hárította, míg az OMV ennek némileg ellenmondott, amikor az mfor.hu erről kérdezte a céget.

Kapcsolódó cikk Elbeszél egymás mellett a kormány és az OMV a stratégiai gázolajkészlet ügyében A kormány szerint az osztrák olajcég nem tudja visszatölteni a számára felszabadított mennyiséget, az OMV viszont azt mondja, határidőre teljesíteni fog.

Holoda Attila elmondta, hogy jelenleg a stratégiai tartalékok keretében nagyságrendileg 650 ezer tonna nyersolaj, és ennél jóval több üzemanyag. Ha valóban csak elektromos problémák vannak, akkor az a magyarországi ellátásban aligha fog fennakadást okozni, a szakértő szerint azt néhány nap alatt el lehet hárítani.

A műsor első része:

A műsor második része