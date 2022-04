Hoppá, igenis születtek magyar COVID-tanulmányok

A két intézmény arra szerződött, hogy együttműködik a COVID-19-járvány kapcsán keletkező adatok, tapasztalatok tudományos feldolgozásában, elemzésében, értékelésében és közreadásában. Az együttműködés az EMMI és intézményei, az Operatív Törzs, a járványügyi és az egészségügyi ellátás, valamint az orvosi szakmai tevékenység támogatására és tudományos publikálásra, a tudományos közösség és a közvélemény tájékoztatására irányul.

Magyarországon is készültek COVID-tanulmányok. Fotó: Depositphotos

Mindegyik fontos a maga nemében, de a legutolsó, – a közvélemény tájékoztatása – igen sokszor emlegetett hiátusa az eddigi járványkezelésnek, hiszen a sajtó képviselői sok helyen arról számoltak és számolnak be, hogy nehezen, vagy semmilyen módon nem tudnak transzparens adatok birtokába jutni.

Az EMMI az együttműködés aláírásával egyúttal támogatja, hogy az MTA a tudományos ismereteket felhasználja a nemzeti pandémiás program tudományos megalapozása és a poszt-COVID stratégia megalkotása során is. Az MTA viszont azt vállalta, hogy segíti az Operatív Törzs által életre hívott Epidemiológiai és Klinikai Kutatási Munkacsoport munkáját.

Az EMMI ezentúl azt is segíti, hogy az MTA által kijelölt szakértők az EMMI felügyelete alatt működő adatbázisokhoz, információhoz, adatokhoz – szükség szerint – hozzáférhessenek. Az MTA pedig a titoktartás vállalásával egészségügyi adatok, illetve adatbázis kezelésben járatos informatikai szakemberekből álló munkacsoportot állít fel.

Az akadémiai munkacsoport Prohászka Zoltán professzor (Semmelweis Egyetem) vezetésével már meg is kezdte tevékenységét – olvasható az MTA honlapján, ahol az örvendetes együttműködésről szóló hír után külön linket is feltüntettek egy összefoglaló tájékoztatóhoz.

Ugyanis - mint most kiderült -, a Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Dr. Kiss Zoltán vezetése alatt, működő Epidemiológiai és Klinikai Kutatási Munkacsoport (EKKM) a minisztérium és intézményei, az országos intézetek és egyetemek vezető szakértőinek bevonásával több kutatást is indított, s ezek eredményeit folyamatosan publikálni fogják.

Csak emlékeztetőül: tavaly novemberben nem a magyar sajtóban, hanem egy nemzetközi szaklapban, a Clinical Microbiology and Infection-ban publikálták először azt a magyar tanulmányt, amely a megfertőződés és a halálozás elleni védelmet vizsgálta 3,7 millió oltott körében. A szerzők - akik között Kásler Miklós és Müller Cecília országos tisztifőorvos is megtalálható -, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) adataiból dolgoztak. Az NNK-tól korábban közérdekű adatigénylés keretében többen kikérték ezeket az adatokat is, amire az NNK mindig azt a választ adta, hogy a központ ezen adatok tekintetében nem adatkezelő, illetve a kért formában nincsenek meg az adatok, ezért a kérést elutasították.