Horvátország választott: koalíciós tárgyalások kezdődnek

A részeredmények tükrében a HDZ 68, az SDP irányította Restart Koalíció pedig 43 mandátumot szerzett a 151 fős törvényhozásban. A harmadik helyen a januári elnökválasztáson harmadik Miroslav Skoro eszéki horvát üzletember, népszerű énekes által létrehozott Haza Mozgalom nevű párt áll 15 mandátummal. Átlépi az ötszázalékos parlamenti küszöböt 8 mandátummal az időközben jobboldalra tolódott Híd Függetlenek Listája (Most) és 6 mandátummal a Mozemo! (Képesek vagyunk rá!) nevű újbalos pártok és a zöldek szövetsége, amely tömörülés a választások meglepetése. Két parlamenti helyre számíthat a Párt névvel és vezetéknévvel (Stranka imenom i prezimenom) balközép pártok szövetsége és egy helyre a kisebbik kormányzó párt, a liberális Horvát Néppárt (HNS).

A vasárnapi horvát előre hozott parlamenti választásokon leadott szavazatok 90 százalékos feldolgozottságánál is vezet a jobboldali kormányzó Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) a Szociáldemokrata Párttal (SDP) szemben - közölte a horvát választási bizottság. A HDZ kihirdette győzelmét, de nem szerzett abszolút többséget, így koalíciós partnert kell találnia.

